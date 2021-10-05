Üye Girişi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Avrupa'nın ikinci büyük Deprem Gözlem İstasyon ağına sahibiz" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Avrupa'nın ikinci büyük Deprem Gözlem İstasyon ağına sahibiz"

05.10.2021 13:28
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bugün bin 100 istasyonumuzla Avrupa'nın ikinci büyük Deprem Gözlem İstasyon ağına sahibiz. Eğitim ve tatbikatlarımıza ağırlık verdik.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bugün bin 100 istasyonumuzla Avrupa'nın ikinci büyük Deprem Gözlem İstasyon ağına sahibiz. Eğitim ve tatbikatlarımıza ağırlık verdik. Pandemiye rağmen aksatmamaya gayret ettik" dedi.

3'üncü Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi AFAD başkanlığında düzenlendi. Burada konuşma gerçekleştiren AFAD Başkanı Yunus Sezer, 2000 ile 2019 yılları arasında dünyada yaşanan 7 bin 348 afette 1 milyon 23 bin insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "4.2 milyar insan da bu afetlerden etkilendi. Bu afetlerin toplamda açtığı zarar yaklaşık 3 trilyon dolar. Aynı zamanda bu sene hem yangın hem de sel afetleriyle ülkemiz karşı karşıya geldi. Bu afetlerin ülkemize vermiş olduğu zarar 6 milyar liranın üzerinde" dedi.

Dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının şehirlerde yaşadığını belirten Başkan Sezer, "Bu oranın 2050 yılında yüzde 66'ya yükselmesi ön görülmektedir. Kentleşme ve kentleşmenin karmaşık özellikleri sürdürülebilir kalkınma için fırsatlar sunarken aynı zamanda dünyamızın zarar görebilirliği ve riskini artırma potansiyeline sahiptir. Afetlerin sayısı ve sıklığıyla ilgili verdikleri sosyal ve ekonomik zararlar son yıllarda katlanarak artmaktadır. Bu kayıplarla başa çıkmak için tek başına müdahale odaklı yönetim anlayışından ziyade, risk odaklı yönetim anlayışına geçmemiz gerektiği hepinizin malumudur" diye konuştu.

Vatandaşların fiziksel ve zihinsel olarak afetlere hazır olması gerektiğini söyleyen AFAD Başkanı Sezer, "Vatandaşların bu konuda bizlerle beraber ortak çalışma yürütmesi gerekiyor. Afete hazır bir Türkiye'nin inşası Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'nin önemli girdiler sağlayacağını düşünüyor, bu platformda ve her platformda afetlerle ilgili çalışma yapan farklı disiplinlerden akademisyenlere ve uzmanlara kurumum ve insanlık adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, "1960 yılından bu yana doğa olaylarının tetiklediği 11 binden fazla afet kaydedildi. 1960'ta yıllık toplam 33 olan sayı 2000'de 441 afetle zirveye ulaştı. 2019'da ise 97.6 milyon insanı etkileyen 308 afet meydana geldi" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, depremle birlikte doğal afetlere çözüm aramak için çok fazla kongre düzenlediklerini bildirerek, "Yeni tecrübelerimizin yanı sıra diğer ülkelerin tecrübelerinden de faydalanmaya çalışıyoruz. 2015 yılında Japonya'da oluşturulan Senday Çerçevesi olarak bilinen Uluslararası Plan uyarınca ülkemizde Afet Risk Azaltma Planı'nı kurduk. Çünkü Japonlar için deprem artık sıradanlaşmış bir unsur. Okullarında periyodik olarak deprem tatbikatı yapılıyor, ülke çapında alarm sistemlerinin ne anlama geldiğinin hemen her Japon vatandaşı farkında" ifadelerini kullandı.

1999 yılında sadece 50 adet Deprem Gözlem İstasyonu olduğunun altını çizen Çataklı, "Bugün bin 100 istasyonumuzla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem istasyon ağına sahibiz. Eğitim ve tatbikatlarımıza ağırlık verdik. Pandemiye rağmen aksatmamaya gayret ettik. 2020 yılını bildiğiniz gibi Afetlere Hazırlık Yılı ilan etmiştik. 2021 yılını da Afet Eğitim Yılı olarak belirledik. Hazırlanan afet materyallerini 51 milyon vatandaşımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 31 milyona yaklaştı eğitim alan vatandaşımız. İzlenen video sayımız 13 milyona yaklaştı. Günlük olarak bakanlığımız sitesinden de paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen kongreye Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık da katıldı. - ANKARA

Togo Cumhuriyeti, İsmail Çataklı, Türkiye, Deprem, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Avrupa'nın ikinci büyük Deprem Gözlem İstasyon ağına sahibiz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021 13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı 13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu 13:13 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu
Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır 12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı 12:06 Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti 11:38 Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek 11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı 10:53 Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı

Son Dakika Haberleri
13:54 Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil
13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021
13:47 Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi
13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı
13:28 Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü
13:12 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu
12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun
12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır
12:22 Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım
12:11 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu
Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil         
13:54
Atina'da parlamento önüne bırakılan Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi         
13:48
Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü         
13:28
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu         
12:12
Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar iddiası: Evime gidelim, bir şeyler içelim Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar iddiası: Evime gidelim, bir şeyler içelim         
11:54
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum         
11:15
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar         
11:10
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir         
21:03
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 14:03:22. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Avrupa'nın ikinci büyük Deprem Gözlem İstasyon ağına sahibiz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement