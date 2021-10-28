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İki şehri birbirine bağlayan köprü yeniden inşa edildi, açılışını Bakan Karaismalioğlu yaptı - Son Dakika

İki şehri birbirine bağlayan köprü yeniden inşa edildi, açılışını Bakan Karaismalioğlu yaptı

28.10.2021 12:52
İki şehri birbirine bağlayan köprü yeniden inşa edildi, açılışını Bakan Karaismalioğlu yaptı

Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan ve selde yıkılan Çatalzeytin Akçay köprüsü, 52 günde yeniden yapılarak araç trafiğine açıldı.

Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan ve selde yıkılan Çatalzeytin Akçay köprüsü, 52 günde yeniden yapılarak araç trafiğine açıldı. Köprünün açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Devlet olarak bütün kurumlarımızla personellerimiz ve iş makinelerimizle arama-kurtarmada canla başla çalıştık" dedi.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan Kastamonu ile Sinop illerini birbirine bağlayan Çatalzeytin Akçay köprüsü yeniden yapılarak hizmete açıldı. 52 gün gibi kısa bir sürede inşa edilen ve uzunluğu 68 metreden 90 metreye çıkartılan köprü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

"Afet bitmeden afet bölgesine ulaştık"

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Kastamonu ve Sinop illerimizi birbirine bağlayan Çatalzeytin Köprüsün tekrar hizmete açıyoruz. 11 Ağustos 2021 tarihinde bölgemizde tarihin en yoğun yağışına ve sel felaketine şahit olduk. Sel ihbarını, Akdeniz Bölgesi'ndeki orman yangınlarıyla mücadele ederken aldık. Bakan arkadaşlarımızla birlikte, çok hızlı bir şekilde de daha afet bitmeden afet bölgesine ulaştık. Yaşanan afette hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı dileklerimi bugün bir kez daha iletmek istiyorum. Yaralanan ve maddi kayıpları olan değerli kardeşlerimize de tekrar geçmiş olsun diyorum" dedi.

"İlk andan itibaren devlet olarak milletimizin yanında yer aldık"

Sel ve heyelanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ağustos'ta Bozkurt ilçesine geldiğini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Kastamonu, Bartın ve Sinop illerini 'Afet Bölgesi' ilan edildiğini açıklandı. Hükümetimizin tüm organlarıyla sahadaydık; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta hasar gören yıkılan her binaya girdik, tahrip olan her köprüyü yerinde inceledik. Ateş düşen her haneyle hemhal olduk. Vatandaşlarımızın sıkıntılarıyla, sorunlarıyla canla başla ilgilendik. Her zaman olduğu gibi, bu üç ilimizde ilk andan itibaren devlet olarak milletimizin yanında yer aldık. Arama ve kurtarma çalışmalarında kayıp ve acılarıyla yürekleri yanan kardeşlerimizin, devletimizin arkalarında olmasıyla hissettikleri güven ve umudu gördükçe, bizim de azmimiz pekişti. Yaşanan bu felakette, millet-devlet iş birliğinin ve dayanışmasının destanını hep birlikte yazdık. Afette; bölgede tarihin kaydettiği önemli sel felaketi yaşadık. Devlet olarak bütün kurumlarımızla personellerimiz ve iş makinelerimizle arama-kurtarmada canla başla çalıştık" diye konuştu.

2 bin 779 vatandaşın kara, hava ve deniz yoluyla tahliye ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Selde denize akan ve deniz trafiğini tehlikeye düşüren 64 bin 700 metreküp tomruğu ilk defa uyguladığımız çelik ağlarla denizden topladık. Yıkılan köprülerin yerine, 48 saat gibi bir sürede, prefabrik menfezlerle bölgedeki ulaşımın devamlılığı için geçici köprülerimizi tamamladık, karşılıklı geçişleri sağladık. Köprü geçişlerinin giriş ve çıkışlarına da bağlantı ve servis yollarını kısa sürelerde bitirerek ulaşım ihtiyacını acilen karşıladık" şeklinde konuştu.

"52 gün gibi rekor bir sürede tamamladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Kastamonu'daki karayolu hasarlarının kalıcı olarak giderilmesi için 6 adet yapım ihalesi gerçekleştirdiklerini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Afette yıkılan köprülerden biri de Çatalzeytin-Türkeli arasında bulunan Çatalzeytin Köprüsü idi. Yıkılan 68 metrelik Çatalzeytin Köprüsü'nün yerine, yeniden projelendirilen ve 90 metre uzunluğundaki köprüyü, 52 gün gibi rekor bir sürede tamamladık. Üç açıklıklı yeni köprümüzün yüksekliğini de artırdık. Bu şekilde, olası bir heyelan, taşkın anında çok daha güçlü ve çok daha fazla miktarda suyun geçişi sağlanacak. Proje kapsamında ayrıca, 25 kilometrelik Bozkurt Çatalzeytin Devrekani ayrımı yolu ile birlikte, 6 kilometrelik Çatalzeytin-Devrekani yolunu da inşa edeceğiz. Yol projesi ile Batı Karadeniz'deki yerleşkelerin bitümlü sıcak kaplama standardında yol ağına bağlanmasını amaçlıyoruz. Proje ile Devrekani-Çatalzeytin ve Isırganlık-Bozkurt arasındaki küçük ve dar bir arazide devam eden eğimli, dar geçişin fiziki ve geometrik standartları da yükselecek. Bölge halkı daha rahat yollarda, hızlı ve güvenli bir şeklide ulaşımını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Sel hasarı dışındaki projelerimiz de devam etmektedir"

Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde toplamda bin 228 kilometre uzunluğundaki 17 adet yolun 155,5 kilometrelik kesiminde hasar oluştuğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Selin hemen ardından, sel hasarlarının giderilmesi, ulaşımının çok daha iyi ve kaliteli bir şekilde sağlanması amacıyla 1'i Bartın'da, 2'si Sinop'ta ve 7'si de Kastamonu'da olmak üzere 10 ayrı yol ihalesi yaptık. Sel sonrası yaptığımız ihaleler kapsamında; Kastamonu'da; Kastamonu-İnebolu Yolu Ersizlerdere mevki'inde Küre ikiçay köprüsünün onarımı ve yolda meydana gelen sel hasarlarını yapıyoruz. Devrekani-Çatalzeytin yolunun 22 ile 45'inci kilometreleri ile birlikte, 51 ile 61'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmalarımız sürüyor. Bozkurt-Devrekani yolunun 19 kilometrelik kesiminin de ihalesi yapılmış olup çalışmalara başlanacaktır. Ağlı-Azdavay ayrımı-Şenpazar yolunun muhtelif kesimlerinde meydana gelen sel hasarlarının oluşturduğu tahribatları düzeltiyoruz. Sinop'taki çalışmalarımız da şu şekilde devam ediyor; Şevki Şentürk Köprüsü, Otogar Köprüsü Aliköy-Ayancık arası heyelan temizliği, Ayancık çıkışı İkisu Köprüsü arası dolgu ve tahkimat çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Ayrıca, Boyabat-Ayancık arası kesimde dolgu çalışmaları yaparak servis yolu açtık. Yıl sonuna kadar belirli kesimlerin yapımını tamamlayacağız. Türkeli-İkisu Köprüsü arası yol temizliği ve tahkimatı ile birlikte 6 kilometrelik kesimin onarımını yapıyoruz. İkisu Köprüsü ile Ayancık arasında 4 kilometrelik kesimde çalışmalar devam ediyor. İkisu Köprüsü ile birlikte Yenikonak arasındaki 4 kilometrelik kesim onarımı da aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde önce Ayancık Otogar Köprüsünü ardından Şevki Şentürk Köprüsünü trafiğe açacağız. Bartın ilimizde de; Kavlakdibi, Kirazlı, Kumluca-1, Kumluca-2 yapımı ile birlikte Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa Yolu ser hasarları yapım işlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Bu 3 ilimizde daha önce başlanmış olan sel hasarı dışındaki projelerimiz de devam etmektedir."

"Söz konusu millet ve devlet oldu mu, tek yürek, bir olmanın zamanıdır"

"Muhalefet etmek demek, ülkesine, devletine, milletine yapılan hizmete düşmanlık etmek değildir. Siyasette, hizmette yarış demektir. Bizde durum böyle mi? Maalesef değil. Milletimize olan hizmetimizi artıracak eleştirinin başımızın üstünde yeri var. Ancak bunlar, kavgada söylenmeyecek sözlerle, davranışlarla, kötülükle ortaya çıkıyorlar. Siyasi partiler hizmette birbiriyle yarışırlar, evet. Ancak söz konusu millet ve devlet oldu mu, tek yürek, bir olmanın zamanıdır. Onlar ne yaparsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler, AK Parti iktidarı olarak bizler milletimizin aşığıyız. AK Parti iktidarı olarak milletimizin sorunlarını ivedi çözmek, milletimiz için her zaman daha iyi hizmeti sunmak, eser ve hizmet siyasetinden vazgeçmemek tek şiarımız olmuştur."

Yapılan protokol konuşmalarının ardında kurdele kesilerek köprünün açılışı gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, köprüden yürüyerek geçerek incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, Sinop, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İki şehri birbirine bağlayan köprü yeniden inşa edildi, açılışını Bakan Karaismalioğlu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki şehri birbirine bağlayan köprü yeniden inşa edildi, açılışını Bakan Karaismalioğlu yaptı - Son Dakika
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