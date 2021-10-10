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Kafe Meram festivalde ilgi gördü - Son Dakika

Kafe Meram festivalde ilgi gördü

10.10.2021 14:00
Kafe Meram festivalde ilgi gördü

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde, 9 farklı noktada faaliyet gösteren Kafe Meram, Konya'da ilk defa düzenlenen Kahve Çikolata Festivali'nde stant açtı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde, 9 farklı noktada faaliyet gösteren Kafe Meram, Konya'da ilk defa düzenlenen Kahve Çikolata Festivali'nde stant açtı. Kafe Meram standı ziyaretçilerden ilgi gördü.

Meram Belediyesi'nin 9 farklı şubesiyle şehrin sosyal yaşamına kazandırdığı Kafe Meram vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalde, Kafe Meram standı da yer aldı. Stantta Meram'ın gözde bölgelerindeki Kafe Meramlar tanıtılırken, lezzetler vatandaşların beğenisine sunuldu. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Cuma günü açılışı gerçekleştirilen festivaldeki stantları gezdi. Başkan Kavuş ve Başkan Kılca, festival için alanda bulunan firmaları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

"Kafe Meramlar hemşehrilerimizden teveccüh görüyor"

Renkli anlara sahne olan festival hakkında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meram'da yeni inşaa edilenlerin yanı sıra eskimeye yüz tutan, yıpranmış alanlarımızı da revize ederek Kafe Meram olarak yeniden hizmete açtık. Şu ana kadar 9 şube ile tesislerimiz hizmet veriyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin hizmetine sunduğumuz Kafe Meramlar, çok şükür hemşehrilerimizden büyük teveccüh gördü. Festivalde de arkadaşlarımız Meram Belediyemizin iştiraki olan kafelerimizin tanıtımını gerçekleştiriyor. Bir taraftan da lezzetli ürünlerini buraya gelen hemşehrilerimize sunuyorlar. Hijyenik tesislerimizde uygun fiyatla kaliteli ürünleri denemek için tüm hemşehrilerimizi Kafe Meramlara bekliyorum" dedi. - KONYA

Kafe Meram festivalde ilgi gördü
Kafe Meram festivalde ilgi gördü

Çikolata Festivali, Hisarcık, Konya, Meram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kafe Meram festivalde ilgi gördü - Son Dakika


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