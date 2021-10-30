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Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: "Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır" - Son Dakika

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: "Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır"

30.10.2021 12:43
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz:

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü mehteranlı, halaylı, şiirli, türkülü, aşıklı kutlandı.

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü mehteranlı, halaylı, şiirli, türkülü, aşıklı kutlandı.

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Gar Binası önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa ve Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin konmasıyla başladı.

Tören daha sonra Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Kars Valisi, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptı.

Öksüz, "Bugün Gazi Kars'ımızın, Türk milletinin ezansız ve bayraksız olamayacağını, hürriyetsiz yaşayamayacağını kazanılan zafer ile tüm dünyaya ilan ettikleri gündür. Bugün, şanlı Türk bayrağının Yüzbaşı Abdurrahman Bey tarafından Kars kalesine çekmesiyle Gazi Kars'ın esaret zincirlerini kırarak vatan toprağının bir parçası olduğu gündür. Bugün, ben Türküm, Türk esir olmaz, devletsiz, bayraksız, ezansız, hürriyetsiz olmaz şiarını benimseyen Gazi Kars'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümüdür. Tarihi sayısız destanlarla bezeli Anadolu coğrafyası, dünyanın en pahalı topraklarıdır. Asya steplerinden yola çıkılarak, Ani'nin fethi ve Malazgirt Zaferi'nden bu yana binlerce yıldır her karışı için ağır bedeller ödenmiş bu topraklar, kan verilerek, can verilerek vatan yapılmıştır" dedi.

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü halk oyunları gösterisiyle devam etti. Aşıkların okuduğu kahramanlık şiirleri ve türküleri salonu dolduranların duygulandırırken, Kafkas ekibinin gösterisine ise katılımcılar alkışlarla eşlik etti. Kafkas ekibi, gösteri sonunda açtıkları Türk bayrağını öperek Vali Öksüz'e teslim etti.

Kurtuluş etkinliği, Erzurum Yakutiye Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ile devam etti. Program, 'Geçmişten Günümüze 101'inci Yılında Gazi Kars'ın Kurtuluşu' konulu konferans ile son buldu.

Etkinliğe, Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Çakmak, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, kurum ve daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARS

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır

Türker Öksüz, Vatan, Türk, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: 'Bu topraklar can verilerek vatan yapılmıştır' - Son Dakika


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