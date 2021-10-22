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Kayak tutkunları yeni sezona Erciyes ile hazırlanıyor - Son Dakika

Kayak tutkunları yeni sezona Erciyes ile hazırlanıyor

22.10.2021 13:33
Kayak tutkunları yeni sezona Erciyes ile hazırlanıyor

Kayseri Erciyes A.Ş. kar sporları meraklılarını yeni sezona hazırlamak için uygulamalı antrenman ve egzersiz eğitim programı hazırladı.

Kayseri Erciyes A.Ş. kar sporları meraklılarını yeni sezona hazırlamak için uygulamalı antrenman ve egzersiz eğitim programı hazırladı.

Ülkemizin ilk profesyonel destinasyon yönetim şirketi olan Kayseri Erciyes A.Ş. saha hizmetleri ile sosyal, sportif ve turistik pazarlama faaliyetlerin yürütülmesinin yanında kış sporlarının tüm ülke sathında geliştirilmesi ve kayak severlere yönelik farklı hizmetler de üretiyor. Hazırlanan özel antrenman programı ile yaz mevsiminde uzun bir sure hareketsiz kalan kayakçıların fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenmemesi, vücut performansını artırması ve denge kaybı yaşamaması, sezona yüksek formda girmesi hedefleniyor. Erciyes A.Ş Kurumsal İletişim ve Sportif Faaliyetler departmanları tarafından 9 bölüm olarak hazırladığı antrenman serisinde birbirinden farklı egzersiz hareketleri bulunuyor. Hem amatör kayakçıların hem de kulüp sporcularının faydalanabileceği programlarlar Erciyes Kayak Merkezi'nin kurumsal Youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden düzenli bir şekilde yayınlanıyor. Sporseverler, her hafta farklı hareketlerden oluşan antrenman videoları ile evde tüm kas gruplarını çalıştıracak hareketleri uygulama imkanı elde ediyor. Fizyoterapist ve spor hekimlerinin nezaretinde hazırlanan eğitimlerde özellikle kayak ve snowboard yaparken yoğun kullanılan kasları çalıştıran, sakatlık ve kas ağrılarını engelleyecek fiziksel egzersizlere ağırlık veriliyor.

Yapılan çalışmayla alakalı bilgi veren Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu; "Ülkemizin en büyük kayak merkezi olarak kış sporlarının gelişimi, kitlelere ulaşması ve spor branşına yapılacak teknik katkıları da bir vazife sayıyor ve şirket olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Hizmete sunduğumuz eğitim setleri Türkiye'de bu konuda yapılan ilk çalışma olup kış sporlarına önemli bir hizmet sunacaktır." şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kayak tutkunları yeni sezona Erciyes ile hazırlanıyor
Kayak tutkunları yeni sezona Erciyes ile hazırlanıyor
Kayak tutkunları yeni sezona Erciyes ile hazırlanıyor
Kayak tutkunları yeni sezona Erciyes ile hazırlanıyor

Togo Cumhuriyeti, Kayseri, Erciyes, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayak tutkunları yeni sezona Erciyes ile hazırlanıyor - Son Dakika


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