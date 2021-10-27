Kaymakam Demirer, hane ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe merkezi ve mahallelerinde hane ziyaretlerinde bulunarak ailelerin talep ve dileklerini yerinde dinliyor.

Kaymakam Demirer, beraberindeki Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yakup Bozkurt ve vakıf görevlileri ile Saltukgazi Mahallesinde hane ziyareti yaptı. Kaymakam Demirer, beraberindekilerle birlikte Saltukgazi Mahallesindeki hane ziyaretlerinde 7 kişilik Bazyel ailesini ziyaret etti. Bazyel ailesi fertlerini ziyaret ederek dilek ve temennilerini dinleyip dilek ve temennilerini not alan Kaymakam Demirer, hane ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. Amaçlarının vatandaşların dilek ve temennilerini yerinde tespit edip, bu dilek ve temennilerinin giderilmesi için çalışma başlatmak olduğunu söyleyen Kaymakam Demirer, ziyaretleri sırasında etrafını saran mahalleli çocuklara ise oyuncak ve kitap dağıtarak onlar ile hatıra fotoğrafı çekti. - MUŞ