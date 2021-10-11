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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1 ayda 8 temel atma 4 açılış - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1 ayda 8 temel atma 4 açılış

11.10.2021 12:23
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1 ayda 8 temel atma 4 açılış

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gastronomi, ticaret, endüstri, eğitim, turizm, sağlık ve tarihin merkezi Kayseri'de gerçekleştirdiği 8 temel atma ve 4 açılış ile bu alanlarda şehrin ufkunu genişletecek yeni hamleler yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gastronomi, ticaret, endüstri, eğitim, turizm, sağlık ve tarihin merkezi Kayseri'de gerçekleştirdiği 8 temel atma ve 4 açılış ile bu alanlarda şehrin ufkunu genişletecek yeni hamleler yaptı.

Başkan Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi ve doğa geçmişiyle bilinen Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan ve yaklaşık maliyeti 17 milyon TL olan, dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi projesinin temelini 21 Ağustos'ta atarken, yine sağlığın üssü olan Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile hayırsever Saffet Arslan'ın destekleriyle Türkiye'ye örnek olacak Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin temelini 23 Ağustos'ta attı. Gastronominin merkezi kentte, Başkan Büyükkılıç'ın insan ve sağlık odaklı çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edeceklere yönelik kafe projesi Glütensiz Kafe 2 Eylül'de resmen hayata geçti. Kafe, dışarıya bağımlı kalmadan glütensiz tüm ürünlerin kendi üretimi olduğu ve İç Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek kafe oldu. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nde, Kayseri'nin zengin gastronomi kültürünü konuklara yansıtan yeme-içme mekanını 5 Eylül'de hizmete açtı. Erciyes Dağı'nı 12 ay sporun merkezi haline getirmeyi amaçlayan Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde altı futbol sahası başta olmak üzere Olimpik Yüzme Havuzu, Spor Salonu, Atletizm Pisti ve Fitness Merkezi'nin temelini 7 Eylül'de attı. Buradaki çalışmalar tamamlandığında tüm tesislerinin tamamı toplam 75 milyon TL'ye mal olacak. 10 Eylül'de ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Çocuk Kütüphanesi ile Müzik Okulu'nun temeli atılırken, belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanan Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nun açılışı da yapıldı. Türkiye'nin en modern tesisini kurmayı ve örnek teşkil etmeyi amaçlayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle yapımı tamamlanan Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ni 18 Eylül'de muhteşem şampiyona açılışı ile şehre kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaflar için Kayseri'nin ticari dokusunun önemli merkezlerinden olan Yeraltı Çarşısı'na dönüşüm ve teknik yenileme çalışmaları kapsamında 10 milyon TL yatırım yaptı. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği halinde yapılacak olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 572 konut ihalesinin yapılırken, proje yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olacak.

'150. Yılda 150 Proje' kapsamında bir bir yatırımlarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, eğitim projeleri kapsamında öğrenci yurdu projesini de hayata geçirirken, öğrenci ve genç dostu şehirde Kredi Yurtlar Kurumu öncülüğünde Kayseri'ye 140 milyon TL değerinde 5 bin kişilik yurt kazandırılacak. Öte yandan birbirinden önemli ve vizyon projeleri kente kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın "150. Yılda 150 Proje" kapsamında yer alan ve 21 kilometre ile 10 kilometre etaplarına 5 bin 220 kayıtlı yarışçı ile halk koşusuna yaklaşık 10 bin sporseverin katıldığı Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu da 12 Eylül'de gerçekleşti. Avrupa ve Balkan şampiyonlarına ev sahipliği yapan, 6 bin yıllık tarihi geçmişiyle bilinen Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, sadece Kayseri'de değil, tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1 ayda 8 temel atma 4 açılış
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1 ayda 8 temel atma 4 açılış
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1 ayda 8 temel atma 4 açılış
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1 ayda 8 temel atma 4 açılış
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1 ayda 8 temel atma 4 açılış
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1 ayda 8 temel atma 4 açılış
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1 ayda 8 temel atma 4 açılış

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1 ayda 8 temel atma 4 açılış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1 ayda 8 temel atma 4 açılış - Son Dakika
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