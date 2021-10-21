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Kayseri'de 6 kırsal bölgede yol çalışması - Son Dakika

Kayseri'de 6 kırsal bölgede yol çalışması

21.10.2021 12:42
Kayseri'de 6 kırsal bölgede yol çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız, Develi, Yahyalı ve Pınarbaşı ilçelerinde 6 ayrı bölgede yol çalışması yaparak, şehir merkezinin yanı sıra kırsalı da ihmal etmeden yatırım ve faaliyetlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız, Develi, Yahyalı ve Pınarbaşı ilçelerinde 6 ayrı bölgede yol çalışması yaparak, şehir merkezinin yanı sıra kırsalı da ihmal etmeden yatırım ve faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla şehir merkezinde olduğu gibi, tüm ilçelerde de ulaşımda güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden fedakarca çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahalle yollarında yürütülen çalışmalar kapsamında, Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'ne Köprü yapım işi gerçekleştirirken, Sarız İlçesi Değirmentaş-Kabaktepe İmirzaağa Mahalleleri'ne karsiperi çalışması yapıldı. Develi ilçesi Şıhlı-Ayşepınar-Hoşça-Epçe Mahallelerine otokorkuluk yapan ekipler, yine Develi İlçesi Yeşilyurt-Çöten-Künye Mahallelerine CTP yol kenar dikmesi işini tamamladı. Büyükşehir ekipleri, Pınarbaşı İlçesi Dikilitaş Mahallesi yoluna ve Yahyalı İlçesi Çamlıca - Kopçu Mahalleleri yoluna I. Kat sathi kaplama yapım işi gerçekleştirdi.

İlçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması planlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelere ulaşım hizmeti kapsamında yol çalışmaları tüm hızıyla sürdürecek. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı, Sarız, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de 6 kırsal bölgede yol çalışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 6 kırsal bölgede yol çalışması - Son Dakika
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