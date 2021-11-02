Kayseri'de 'Sağlık Turizmi' Zirvesi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya'yı makamında misafir etti. Ziyarette, Başkan Büyükkılıç'ın büyük önem verdiği sağlık turizmiyle ilgili çalışmalar konuşuldu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Kılıçkaya ve heyetine, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bir sağlık merkezi olduğunu, USHAŞ ile bu potansiyeli ortaya çıkaracak çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri'nin sağlık alanında çevre şehirlere de hizmet verdiğini ve kamu ile özel hastaneleri ile kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımızın şehrimize en büyük armağanlarından Kayseri Şehir Hastanesi ile sağlık alanındaki gelişmişliğimiz zirve yapmıştır. Bu alandaki kalitemizi sağlık turizminde de değerlendirmek istiyoruz" dedi. Sağlık turizmine yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Kılıçkaya da, Kayseri'nin ve Kayseri Şehir Hastanesi'nin her zaman gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

Sağlık turizmi konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden Kılıçkaya, "Yeni bir iş akışı tasarladık. Kayseri Şehir Hastanesi zaten başından beri bizim gündemimizdeydi, Kayseri gündemimizdeydi. Hastanedeki yapılanmadan ödeme sistemlerine kadar, ortak pazarlama stratejilerine kadar yepyeni bir strateji oluştu. Kamu hastaneleri ile de anlaştık. Aslında orda da pilot çalışmalar oldu, Bilkent'te, Başakşehir'de oldu. O pilot çalışmalarında bize öğrettiği bir takım şeyler oldu" ifadesinde bulundu. Ziyaret sonunda, USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Kılıçkaya, Başkan Büyükkılıç'a, günün anısına hediye takdim etti. - KAYSERİ