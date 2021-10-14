Kayseri'nin şefleri KAYMEK'te yetişiyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK bünyesindeki Göznuru Tesisleri'nde Ev Yemekleri Hazırlama Kursu'nda eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti. Büyükkılıç, gastronomi yönüyle zenginlikler şehri Kayseri'nin şeflerinin yetiştiği KAYMEK'te kursiyerler ile birlikte kış çorbası pişirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mutfağının dünyaya tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nın içerisinde 'Ev Yemekleri Hazırlama' dersleri veriyor. Kursiyerler, Kayseri'nin birbirinden farklı lezzetlerini hem öğreniyor, hem de bu lezzetleri ön plana çıkarıyor. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, lezzetin anavatanı Kayseri'nin dünyaya tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için herkesin üstlenmesi gereken önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Kayseri'yi gastronomide hak ettiği yere ulaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Böylesi zengin bir mutfağı tanıtmak, öğrenmek için Ev Yemekleri Hazırlama Kursu'nda kursiyerlerimiz Kayseri lezzetlerini öğreniyor. Tabii amacımız, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bunun getirisiyle de zengin bir mutfak kültürü oluşmuş olan Kayseri'mizi hak ettiği yere ulaştırmaktır. Tabi aynı zamanda UNESCO'nun ülkeler bazında şehirler bağlamında listesine giren bir Kayseri mutfağından bahsediyoruz. O yönüyle de zenginlikler şehri olan Kayseri'de mutfak zenginliğini de göz ardı etmiyoruz. Kayseri denilince, sucuk, pastırma, mantı gibi üç tane üründen zannedenler, Kayseri'ye gelip, tatlarımızı tadıp yanıldıklarını anlayacaklar."

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, KAYMEK mutfağına girerek, kursiyerlerle birlikte kış çorbası pişirdi. Kayseri'nin Gastronomi Şehri de olduğunu belirten Büyükkılıç, "Elbette bu kültürü oluşturan annelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz hem eğitimini alıyorlar hem uygulamalarını görüyorlar hem de Kayseri'mizin ismini ön plana çıkarıyorlar. Ekşili, erişteli köfteyi birlikte çorba yaptık. Ehil ellerde böyle pişirince, çok lezzetli oluyor. Ellerinize sağlık. Kayseri mutfağını tanımak isteyenler 'Ev Yemekleri Hazırlama Kursu'na' katılabilirler" diye konuştu. - KAYSERİ