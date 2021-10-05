Kış mevsimi öncesi turşuya ilgi arttı - Son Dakika

Kütahya'da, sonbahar ve kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan turşuya olan ilgi arttı. Bağırsak filorasını düzenleyici, bağışıklık sistemini kuvvetlendirme özelliği bulunan turşu, havaların soğumasıyla tüketiminin de attığı belirtildi. Uzmanlar, fazla tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Pandemi döneminde turşu satışlarının arttığı söyleyen işletmeci Fatma Garip Özer, "Yüzyıllardır tüketilen turşunun faydalarını insanlar zaten biliyorlar ve onun için gelip turşu ve turşu sularını alıyorlar. Kışında tüketimi artıyor turşunun yerini hiç bir şey tutmuyor. Eylül ayı ile birlikte bizimde işlerimizde bir hareketlilik başladı. Sıcaklar da satışlar düşüyor, ama Eylül ayı ile birlikte turşuya olan ilgi arttı. Covid-19'un getirdiği bir salgın dönemi yaşıyoruz ancak bize getirdiği alternatif oldu ve turşu satışlarımız arttı" dedi.

"Turşu tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerekiyor"

Turşunun kalp dostu ve kanserden koruma özelliği olduğunu ancak fazla tüketimden kaçınılması gerektiğine vurgu yapan Uzman Diyetisyen Salih Çavuşoğlu, "Kış ayları yaklaştı ve evlerde turşular kurulmaya başlandı. Turşuları kurarken güzel ancak tüketirken dikkat etmemiz gerekiyor. Turşunun hem zararı hem de faydaları bulunuyor. Saymakla bitmeyen faydaları arasında içinde probiyotik açıdan yüksek olduğu için sindirim sistemini hızlandırıcı etkileri var ve kilo verirken ölçülü tüketildiğinde kilo vermeye katkı sağlar, kalp damar rahatsızlıklarında bizim için iyi bir besin ancak içinde ki tuz oranından dolayı fazla tüketimden kaçınılması gerekiyor. Soğuk algınlığına karşı bizleri koruyor, kan şekerini dengeliyor ve spor yapan için ise içinde ki minerallerden dolayı kas kramplarını önlüyor diyebiliriz. Turşu tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerekiyor. Çünkü içindeki sodyum miktarı yüksek olduğundan dolayı tansiyon hastaları tüketirken dikkat etmesi gerekiyor, böbrek hastaları tüketirken dikkat etmesi gerekiyor. Turşu suyunu yemekler ile haftada 2-3 defa tüketilebilir. Antioksidan özelliği sayesinde de kanser hastalılarından bizleri koruyacaktır. Acılı turşularda ise mide rahatsızlığı olanlar dikkat etmesinde fayda var" diye konuştu. - KÜTAHYA