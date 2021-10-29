Klasik otomobil tutkunları Cumhuriyet Rallisi'nde bir araya geldi - Son Dakika

Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü anısına, Mercedes-Benz ana sponsorluğunda, Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Rallisi başladı.

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirecek Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi, Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da başladı. 350 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilecek ralli 3 gün boyunca klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirecek. Rallide en yaşlısı 1952 model 'Mercedes-Benz 220', en genci 1989 model 'Mercedes-Benz 300 SL' olmak üzere, 68 adet söz konusu markanın otomobillerinin yer alacağı organizasyona toplam 125 otomobil kayıt yaptırdı. Ayrıca rallide 105 kadın yarışmacı yer alıyor.

Klasik otomobiller ile görsel şölen

Klasik otomobil sevenlerin ve sahiplerinin ilgiyle takip ettiği Cumhuriyet Rallisi, İstanbul yollarında nostalji rüzgarı estirecek. Aralarında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerleri, müze sahipleri, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin bulunduğu Klasik Otomobil Kulübü üyeleri birbirinden özel otomobilleriyle bu ralliye katılacak.

"Cumhuriyet Rallisi'nde 105 kadın yarışmacımız var"

Cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutlayarak sözlerine başlayan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Sözlerime başlamadan önce Cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutlamak istiyorum. Bu güzel günde Klasik Otomobil Kulübü (KOK) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet Rallisi bize ayrı bir keyif sunuyor. Bugün burada 125 klasik otomobil ile birlikte yer alıyoruz. 125 klasik otomobil start alırken, içinde 105 kadın yarışmacımız bulunuyor. Her aracımızda en az iki kişi var. Bizim için bütün klasik otomobilleri bir araya getirmek bu coşkuyu hep birlikte yaşamak ayrı bir gurur kaynağı" dedi. - İSTANBUL