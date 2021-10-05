KO-MEK'in en yaşlı kursiyerleri Ormanya'da gezi yaptı - Son Dakika

KO-MEK, Yaşlılar Günü'nde en yaşlı kursiyerleri için Ormanya gezisi düzenledi.

İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, yaşlıların sağlığı ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan "Yaşlılar Haftası" bu yılda unutulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları KO-MEK 12 ilçede faaliyet gösteren 43 kurs merkezinde eğitim alan en yaşlı kursiyerlerini Ormanya'ya götürerek unutulmaz bir gün yaşamalarına vesile oldu.

KO-MEK'de eğitim gören yaşlılar, sabahın ilk ışıklarında evlerinden alınarak Ormanya'ya götürüldü. Kahvaltı ile başlayan ziyarette daha sonra yeşilin ve temiz havanın içinde uzun süre gezinti yapıldı. Yaşlılar günü dolayısıyla kursiyer olarak hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden KO-MEK'in çınarları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. İlk kez Ormanya'yı görme fırsatı bulan kursiyerler yeşilin ve temiz havanın tadını çıkararak yürüyüş yaptılar. Hobit evlerini ve orman kütüphanesini gezen yaşlılar ardından yabani hayvan bölümünü gezdiler. Kursiyerler bazı hayvan türlerini ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı. - KOCAELİ