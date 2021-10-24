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Kocaispir: "Muhtarlar bizim gören gözümüz duyan kulağımız" - Son Dakika

Kocaispir: "Muhtarlar bizim gören gözümüz duyan kulağımız"

24.10.2021 11:05
Kocaispir:

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, muhtarların görevlerini daha iyi şartlarda yerine getirebilmeleri için hep yanlarında olduklarını belirterek, "Muhtarlarımız yerel yönetimlerde bizim, elimiz ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizdir.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, muhtarların görevlerini daha iyi şartlarda yerine getirebilmeleri için hep yanlarında olduklarını belirterek, "Muhtarlarımız yerel yönetimlerde bizim, elimiz ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizdir. Zor ama kutsal bir görev ifa ediyoruz. Birlikte yapacağımız daha çok işimiz var" dedi.

Başkan Kocaispir, Yüreğir Kültür Merkezi'nde 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yüreğir'deki tüm muhtarlarının katıldığı kahvaltı programında konuşan Başkan Kocaispir, mahalle çalışmalarında en büyük desteği muhtarlardan aldıklarını söyledi.

Belediye olarak her zaman muhtarların yanında olduklarını ifade eden Başkan Kocaispir, "Görevlerinizi daha iyi şartlarda yerine getirebilmeniz için, mahallelerimizin refah seviyesini yükseltmek için Yüreğir Belediyesi olarak hep yanınızda olduk. Projeler ürettik, birçoğunu hayata geçirdik. Bir yandan ihtiyaç olan mahallelerimizde yeni muhtarlık binaları yaparken bir kısmını da elden geçirdik, yeniledik. Bilgisayar, internet, yazıcı desteği sağladık. Amacımız insanımıza daha nitelikli hizmet vermenizi sağlamak. Birlikte yapacağımız daha çok işimiz var. Her bir mahallemizde izimiz olsun istiyoruz. İnşallah bu hizmetleri el birliği ile yapacağız, mahallelerimizin eksiklerini gidermek için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Kocaispir, şöyle devam etti:

"Yerel yönetimlerde bizim, elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz. Birlikte zor ama kutsal bir görev ifa ediyoruz. Öyle ki mahallemizde aç ve açıkta biri varken yardımcı olmak için çaba harcamak büyük bir vebal olarak omuzlarımızda duruyor. Sadece bize ulaşan ve sıkıntısına çözüm arayan hemşehrilerimizin değil ulaşamayanların da sıkıntılarını biz onlara ulaşarak çözüm arayacağız inşallah. Bunu birlikte yapacağız."

Yönetimde üç temel kaide ile hareket ettiklerine dikkat çeken Başkan Kocaispir, "Hep söylüyorum; Sosyal belediyecilik, Eser belediyeciliği ve Gönül belediyeciliği bizim başkanlık ufkumuzun üç temel ayağını oluşturuyor. Bugüne kadar bu anlayışla hizmet ürettik. 2022 yılı eserlerimizin bir bir hayata geçtiği açılışlar dönemi olacak. İstiyorum ki Yüreğir'de ekip olarak girmediğimiz sokak, çalmadığımız kapı kalmasın. Bunu yaparken de en büyük desteği ve yardımı sizden alıyoruz. Allah birliğimizi daim etsin" diye konuştu. - ADANA

Kocaispir: Muhtarlar bizim gören gözümüz duyan kulağımız
Kocaispir: Muhtarlar bizim gören gözümüz duyan kulağımız
Kocaispir: Muhtarlar bizim gören gözümüz duyan kulağımız

Yüreğir Kültür Merkezi, Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi, Muhtarlar Günü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocaispir: 'Muhtarlar bizim gören gözümüz duyan kulağımız' - Son Dakika


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