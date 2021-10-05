Küçüklerden büyük davranış - Son Dakika

Sivas'ta ilkokul öğrencileri topladıkları bir miktar parayı Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.

Sivas Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, bir süre önce okulda düzenledikleri yardım kampanyasının ardından topladıkları yardımı teslim etmek amacıyla Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret etti. Öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankasının, gıda, giyim, temizlik ve diğer reyonlarını gezdi. Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf Öğretmeni Hatice Bülbül, öğrencilere sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatmak amacıyla Sivas'ta ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkanı sağlayan Gıda Bankasına bir gezi planladıklarını söyledi. Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankasını yerinde gören 3. sınıf öğrencileri ise, topladıkları para yardımı ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olacaklarını öğrendikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler. Hayat Ağacı Derneğinde yapılan sayımın ardından Cumhuriyet İlkokulu 3-A ve 3-B Sınıfı öğrencilerinin şimdiye kadar toplam 995 TL para topladığı tespit edildi. Toplanan yardımı teslim eden öğretmen ve öğrencilere bağış makbuzu verildi. - SİVAS