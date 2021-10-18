KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler belediyeye ait sosyal tesislerde misafir ediliyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla, KYK yurtlarına ilk etapta yerleşemeyen üniversite öğrencileri, belediyeye ait sosyal tesislerde misafir ediliyor. Öğrenciler kalacak yer bulamadıkları bir anda Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine kucak açtığını söyledi.

2021-2022 eğitim- öğretim yılında yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından kente gelen üniversite öğrencilerine Samsun Büyükşehir Belediyesi kucak açtı. Yurt çıkmayan öğrencilere yurda ya da eve yerleşene kadar barınma imkanı sağladı. Anakent Sosyal Tesisleri'nde bulunan Butik Otel, Vezirköprü Taşhan Otel ve Mavi Işıklar Kampı üniversite öğrencileri için tahsis edildi. Bazıları sosyal medyadan, bazıları da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracılığı ile belediyeye başvurarak, barınma sorununun Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destek ile çözüldüğünü söyledi. Uygulamadan memnun kalan öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Sosyal medyadan mesaj attım hemen geri dönüldü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Melek Çetinkaya kalacak yer bulamadığı anda Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini aldığını belirterek, "Samsun'a Gümüşhane'den geldim. İlk geldiğimde burayı çok bilmediğim için ne yapacağımı bilemedim. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e sosyal medyadan mesaj attım. Başkanımız benden irtibat numarası yazmamı istedi. Ben de yazdım. Hemen aradılar ve oteli ayarladılar. Belediyenin oteli olması benim için de ayrıca güzel. Güvenilir bir yer. Verilen hizmet çok güzel. Ailemin de bu durumdan haberi var, onlar da belediyenin bize sağladığı desteği çok olumlu karşılıyor ve dualarını da eksik etmiyorlar. Başkanımıza ve burada bana destek olan tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Verilen hizmet çok güzel

İnşaat Mühendisliği öğrencisi Övünç Adıgüzel, " Ankara'dan geldim. Kalacak yer bulamadık. Yurt çıkmamıştı. Ev fiyatları da malumdu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne gittim. Orada bazı formlar doldurdum ve buraya geldim. 14 gündür burada kalıyorum. Verilen hizmet gerçekten çok mükemmel. Zor süreçte bize barınma imkanı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir olmak üzere bizimle yakından ilgilenen tüm belediye ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yıllardır Samsun'da yaşıyor gibi hissettirdiler"

Ankara'dan Samsun'a gelen Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gizem Altınok, "Samsun'a ilk geldiğimde ailem tedirgin olmuştu. Çünkü yurt çıkmamıştı ve ev de bulamamıştık. Sonra Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadan paylaşımını gördüm. Kalacak yer sıkıntım vardı, böyle bir hizmet olduğunu duydum. Başvurdum ve şu an buradayım. 2 haftadır misafir ediliyoruz. Herkes bize çok sıcak davranıyor. Farklı şehirden gelsem bile yıllardır Samsun'da gibi hissettim. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamasının tüm diğer belediyelere örnek olduğunu düşünüyorum. Tekrar bizim mağduriyetimizi gideren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ailelerimizin içi rahat olsun"

4 Ekim'den bu yana öğrencileri misafir ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesisleri Tesis Sorumlusu Canan Kalkıcı ise " Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a okumak için gelen öğrencilerimiz için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in talimatlarıyla tüm rezervasyonlarımızı iptal ettik ve otelimizi öğrencilerimize açtık. Sadece burası değil. Vezirköprü Taşhan Otel ve Mavi Işıklar Kampımız da öğrencilerimiz için tahsis edildi. Çalışma arkadaşlarım ile birlikte öğrencilerimize elimizden geldiği kadar onları evlerinde hissetmeleri için çalışıyoruz. Kol kanat geriyoruz. Onlar bize emanet. Bunun için her türlü desteği veriyor ve giriş çıkışlarına varıncaya kadar takip ediyoruz. Ailelerimizin de içi rahat olsun. Çünkü onlar bizim de evlatlarımız. Burada onları çok güzel bir şekilde ağırlıyoruz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN