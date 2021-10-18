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Mekke Camii ibadete açıldı - Son Dakika

Mekke Camii ibadete açıldı

18.10.2021 11:05
Mekke Camii ibadete açıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Müftlüğü, İlçe Müftülüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan Mekke Camii düzenlenen programla ibadete açıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Müftlüğü, İlçe Müftülüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan Mekke Camii düzenlenen programla ibadete açıldı.

Programa Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Bekir Gerek ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Ayyıldız, "Yaradanın yeryüzünde evleri olan ibadet yerlerini ancak; Yaradan'dan ötürü kalbi sevgi dolu olan kimseler imar ederler, yönündeki ilahi müjdeye mazhar olunduğuna hep birlikte şahitlik ettiğimiz bu anlamlı günde, bu nezih toplulukla olmanın bahtiyarlığını yaşıyor; hepinize en içten selam ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Kabe'nin adını taşıyan bu camimiz de diğer camilerimiz gibi hayatımızın tam kalbinde duracaktır"

Birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kutsal mekanlar olan camilerin, bugün de insanları bir araya getirdiğini ifade eden Vali Ayyıldız, "Alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ibadet" yeri olan Kabe'nin adını taşıyan bu camimiz de diğer camilerimiz gibi hayatımızın tam kalbinde duracaktır" dedi.

"Camiler o beldenin kimliğinin en önemli göstergesidir"

Camilerin şehir ve köylerin kimliğinin göstergesi olduğunu belirten Ayyıldız, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Esasen camilerimiz Kabe'nin şubeleri olmalarının yanı sıra aynı zamanda Milli Marşımızda ifadesini bulduğu üzere 'şehadetleri dinin temeli' olan ezan sesleriyle bağımsızlığımızın, istiklalimizin sembollerindendir. Nitekim camiler, minareleriyle sadece şehirlerin, köylerin ufkunda görünen bir siluet değil o beldenin kimliğinin en önemli göstergesidir. Bu bakımdan camilerimizde şafak vakti başlayan, gece yarılarında bile sona ermeyen kutsal bir görevi ifa eden din gönüllüleri de sadece beş vakit ezan okuyan, namaz kıldıran kimseler değildir. Mahalle sakinlerinin -doğumdan ölüme kadar- sevincini, kederini paylaşan; komşusunun çocuğu olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getiren; sünnet merasiminde hazır bulunan, düğününde el kaldırıp dua eden, askere uğurlarken en ön safta yer alan, emr-i hak vaki olduğunda en evvel komşusuna hüsn-ü şehadette bulunan insandır"

"Dünyanın hemen her yerinde mabedin bulunmadığı yerleşim merkezinden söz etmek mümkün değil gibidir"

Dünyanın her yerinde insanların ibadetlerini yaptığı bir mabet bulunduğuna değinen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, "Günümüz dünyasında üniversite, ticaret ve kültür merkezleri, sinema ve tiyatro salonları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin icra edildiği çağdaş kurum ve kuruluşların yer almadığı kent ve şehirlere, yerleşim yerlerine rastlamak mümkündür. Ama şöyle ya da böyle dünyanın hemen her yerinde insanların ibadetlerini yaptığı bir tapınak veya mabedin bulunmadığı yerleşim merkezinden söz etmek mümkün değil gibidir. Dünyamız, bu yönüyle mabetler topluluğunu simgelemektedir. Bu durum her insanın özünde, fıtratında var olan inanma-kulluk duygusunun bir biçimde dışa yansıması şeklinde açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Bekir Gerek de yaptığı konuşmada, caminin yapımını üstlenen hayırseverlere teşekkür ederek, caminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalardan sonra Vali Erol Ayyıldız ve diğer protokol üyeleri Mekke Camii'nin yapımına katkı sunan hayırsever vatandaşlara plaket takdim etti.Akabinde Vali Ayyıldız ve beraberindekiler dualar eşliğinde Mekke Camii'nin açılışı yaptı. Açılışın ardından Vali Ayyıldız ve beraberindeki heyet caminin içini gezdi. - ESKİŞEHİR

Mekke Camii ibadete açıldı
Mekke Camii ibadete açıldı
Mekke Camii ibadete açıldı
Mekke Camii ibadete açıldı
Mekke Camii ibadete açıldı
Mekke Camii ibadete açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Eskişehir, Seyitgazi, Mekke, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mekke Camii ibadete açıldı - Son Dakika


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