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Mersin'de cumhuriyet kutlamaları çelenk sunumuyla başladı - Son Dakika

Mersin'de cumhuriyet kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

28.10.2021 14:27
Mersin'de cumhuriyet kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Mersin Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören saat 13.00'te gerçekleştirildi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, il protokolü, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Törende Vali Su, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından gazilerle sohbet eden Valisi Su ve Tuğamiral Gedik, daha sonra lise öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Cumhuriyetimizi daima daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Vali Su, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda da cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gururla kutladıklarını vurguladı. Su, "Tarih boyunca her zaman özgür ve bağımsız yaşamış milletimiz, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı Kurtuluş Savaşını mutlak bir zaferle neticelendirerek kırmış; bu kutlu zaferini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya ve ülkemizin yükselişini engellemeye yönelik her türlü saldırıya bugüne kadar birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla karşı koyan aziz milletimiz, bundan sonra da milli ve manevi değerlerini hedef alacak benzeri saldırılara aynı güç ve kararlılıkla geçit vermeyecektir" dedi.

Cumhuriyeti daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Su, "Bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olarak nitelediği cumhuriyetimizi daima daha ileriye taşımak, ülkemizi çok daha güçlü kılmak, milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını tereddüt etmeden feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Mersinli hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin'de cumhuriyet kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
Mersin'de cumhuriyet kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
Mersin'de cumhuriyet kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
Mersin'de cumhuriyet kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
Mersin'de cumhuriyet kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
Mersin'de cumhuriyet kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
Mersin'de cumhuriyet kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Mustafa Kemal Atatürk, Mersin Valiliği, Cumhuriyet, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de cumhuriyet kutlamaları çelenk sunumuyla başladı - Son Dakika


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