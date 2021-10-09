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Mevsimlik işçilerden sağlık çalışanlarına misafirperverlik örneği - Son Dakika

Mevsimlik işçilerden sağlık çalışanlarına misafirperverlik örneği

09.10.2021 09:39
Mevsimlik işçilerden sağlık çalışanlarına misafirperverlik örneği

Tarlalarda çalışan mevsimlik işçiler, koronavirüs aşısı yapmak üzere çadırlarına gelen sağlık çalışanlarına karşı sergiledikleri misafirperverlikleriyle takdir topladı.

Tarlalarda çalışan mevsimlik işçiler, koronavirüs aşısı yapmak üzere çadırlarına gelen sağlık çalışanlarına karşı sergiledikleri misafirperverlikleriyle takdir topladı.

Sağlık Bakanlığı, hastaneye ulaşmakta güçlük çeken veya imkanı olmayan vatandaşlara filyasyon ekipleri aracılığıyla koronavirüs aşısı götürüyor. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir Mahallesi'nde soğan ve patates tarlalarında çalışan mevsimlik işçiler, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince koronavirüse karşı aşılandı. Çadırlarında geç saatlere kadar kendilerine aşı yapmak için hizmet veren sağlık çalışanlarına pişi yapan ve çay demleyen işçiler, ayaklarına kadar gelen bu imkandan dolayı yetkililere teşekkür etti.

"Emeği geçen herkesten Allah razı olsun"

Mevsimlik işçilerin çavuşu Hüseyin Elmas, Şanlıurfa'dan gelerek Eskişehir ve diğer çeşitli illerde mevsimlik olarak tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağladıklarını belirtti. Kaldıkları çadıra gelerek koronavirüs aşılarını yapan sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Elmas, "Bugün koronavirüs aşımızı olduk. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere Allah devletimizden razı olsun. Sağlıkta çalışan tüm arkadaşlardan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu saatte buraya gelmeleri, devletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Pişi ikram ediyoruz sağlık çalışanlarımıza. Sadece biz değil, benim tanıdığım tüm çavuş ve işçi arkadaşlarıma gittiler, hiçbir müracaat olmadan nasıl hastanede oluyorsa buraya çadıra gelip de yediden yetmişe herkes aşı olabiliyor" dedi.

Aşı hizmetinden yararlanan mevsimlik işçi Pervin Elmas ise, "Çok teşekkür ederiz öncelikle, hastaneye kadar gitmemize hiç gerek kalmadı. Çalışıyoruz ama hiçbir yere gitmiyoruz, hep bir aradayız. Zaten açık havada, dışarıda çalışıyoruz. Bir hastalık olmadı bugüne kadar" diye konuştu.

"İşçilerimizle bu saatte buradayız, herkes aşısını vuruldu ve gülücükler atıyorlar"

İşçilerinin koronavirüs aşısına ulaşabilmesini mutlulukla karşılayan işveren Celil Doğmuş, "Şu ortamdan dolayı çok mutluyuz. Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Eskişehir İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, buraya gelen doktor ve hemşirelerimize çok teşekkür ediyoruz. Gecenin bu saatinde işçilerimize sağ olsunlar aşıların yaptılar ve hala devam ediyorlar. Biz şundan mutluyuz ki, devlet arkamızda. Biz hiçbir yerde yalnız değiliz. Aşı vurulmayan herkesin aşısını vurulmasını istiyoruz. Bu hastalıktan kurtulmak için, devlet, millet ve dünya halkı için herkesin aşısını vurulması lazım. Şu anda işçilerimizle bu saatte buradayız, herkes aşısını vuruldu ve gülücükler atıyorlar. Hem işlerinden dolayı hem de Urfa'dan gelen işçilerimiz olduğu için şehre gidip hastanede randevu alma imkanları olmadığı için gidemiyorlardı. Sağ olsun muhtarımızla başvuru yaptık, aşılarını vuruldular" diyerek herkese aşılarını olma konusunda çağrıda bulundu.

"İkramları ve misafirperverlikleri bol oldu"

Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Bülent Ağırel, mevsimlik işçileri aşılamak için İmişehir'e geldiklerini ifade ederek, "İşçiler gündüz çalıştıkları için aşılama işleri sıkıntıya giriyor, o yüzden akşam saatlerinde geldik aşılarını yapıyoruz. Onlardan da aşıya yönelik yoğun bir talep var. Şans eseri ben kendim Urfa Siverekliyim, burada çalışan mevsimlik işçiler de Siverekli çıktı. O da bir tesadüf oldu. İkramları ve misafirperverlikleri bol oldu. Aralıklı olarak mevsimlik işçilere olan aşılama çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"Gerekirse gece saat 12'ye kadar devam edeceğiz"

Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli hemşire Öznur Akça ise, "Aşılama çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Burada çadırdaki vatandaşlarımıza da hizmet veriyoruz. Onlar da bizi çok iyi ağırladılar, bize pişi ve çay yaptılar sağ olsunlar. Saat 8 oldu ama hala devam ediyoruz, aşılama çalışmalarımız gerekirse gece saat 12'ye kadar devam edecek" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Mevsimlik işçilerden sağlık çalışanlarına misafirperverlik örneği
Mevsimlik işçilerden sağlık çalışanlarına misafirperverlik örneği
Mevsimlik işçilerden sağlık çalışanlarına misafirperverlik örneği
Mevsimlik işçilerden sağlık çalışanlarına misafirperverlik örneği
Mevsimlik işçilerden sağlık çalışanlarına misafirperverlik örneği
Mevsimlik işçilerden sağlık çalışanlarına misafirperverlik örneği
Mevsimlik işçilerden sağlık çalışanlarına misafirperverlik örneği

COVIRAN Bereket, Odunpazarı, Şanlıurfa, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mevsimlik işçilerden sağlık çalışanlarına misafirperverlik örneği - Son Dakika


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