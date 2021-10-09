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Numan Kurtulmuş: "Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak kalacaktır" - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: "Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak kalacaktır"

09.10.2021 14:10
Numan Kurtulmuş:

İlim Yayma Cemiyeti'nin 63'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak kalacaktır" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 63'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak kalacaktır" dedi. Türkiye'nin Suriye politikasına da değinen Kurtulmuş, terör örgütü DEAŞ'le mücadeleyi en iyi yönetenin Türkiye olduğunu da sözlerine ekledi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 63'üncü Olağan Genel Kurulu, İstanbul Başakşehir'deki Emin Saraç İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısına, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un yanı sıra; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve pek çok sivil toplum kuruluşunun başkanları katıldı. Program Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan 12 yaşındaki Burak Adaş'ın Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından kürsüye çıkan Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı.

"Türkiye, Suriye'deki kardeşlerimizin iyiliği için oradadır"

Türkiye-Amerika ve Suriye arasındaki ilişkilere değinen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Temsil Heyeti'nin Joe Biden'a bir mektup gönderdiğini biliyoruz. O mektubun içinde Türkiye'nin Suriye'ye yardım etmesini istemediği yazıyor ve bunu kınıyoruz. DEAŞ'le mücadeleyi en iyi yöneten Türkiye'dir. Türkiye, Suriye'deki kardeşlerimizin iyiliği için oradadır. Onların güvenli limanı olmak için oradadır. DEAŞ'ı ortadan kaldırmak için hangi biriniz bir koalisyon içinde oldunuz? Türkiye her türlü örgütle mücadelesini sürdürüyor. Biz Türkiye'nin topraklarını terör örgütlerinden kurtarmak için PKK-PYD'li teröristlerle mücadele ediyoruz. Amerika o örgütlerle fotoğraf çektirmişti. Bunu da Biden'a hatırlatmak isterim" dedi.

"Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak kalacaktır"

Mescidi Aksa üzerinde oynanan stratejilerin farkında olduklarını da belirten Kurtulmuş, "İsrail mahkemelerinde çıkan karara da değinmek istiyorum: Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camii olarak kalacaktır. Bu adımı atan İsrail de biliyor ki bu yaptırımı onlara uygulatacak dayıları var. Birleşmiş Milletler'in bütün çıkardığı kararlara rağmen işgallerine devam ettiler. 1948'den beri bunu yapıyorlar. İslam toprakları şu an bu haldeyken Mescidi Aksa'da bir tapınak yapalım kararını gündeme getiriyorlar. Mescidi Aksa peygamberlerin bir emaneti ve kıyamete kadar da Müslümanlara açık kalacaktır" diye konuştu.

İlim Yayma Cemiyeti'ne emek vermiş insanları özellikle andığını söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun özellikle kullandığı, şehir meydanları başta olmak üzere her tarafa yerleştirdiği asaleti temsil eden bir ağaçtır çınar. Çınar sadece bir ağaç değil, bir milletin devamlılığını ve güçlü yarınlarını kuran bir ağaçtır. Osman Niyazi de bununla ilgili bir rüya görmüştür. Bu millet hiçbir zaman geriye gitmedi. Bu millet çok daha güçlü adımlar atarak ilerledi. Bütün darbeler döneminde İlim Yayma Cemiyeti kararlılıkla yoluna devam etmiştir. Tüm darbe süreçlerini yaşamış bir kurumdur. Aynen bir çınar gibi bugünlere gelmeyi başarmıştır. İlim Yayma Cemiyeti zor zamanlarda direnmenin de bir örneği olan kuruluştur. Siyasetten hiçbir zaman yararlanmadılar" şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ise, "İmamhatip okullarımız öncü okullar oldu. Dinine, diyanetine bağlı devletini seven öğrenciler yetiştiriyoruz. Velilerimizin övünç duyduğu okullarımız var. Teknofest'e gidiyoruz imamhatip okulları, üniversitesiye gidiyoruz İlim Yayma Cemiyeti'nden olan öğrenciler var" dedi.

Öte yandan, eski Başkan Yusuf Tülün, genel kurul sonrası yapılan seçimle tekrar başkan seçildi. - İSTANBUL

Numan Kurtulmuş: Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak kalacaktır
Numan Kurtulmuş: Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak kalacaktır
Numan Kurtulmuş: Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak kalacaktır
Numan Kurtulmuş: Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak kalacaktır
Numan Kurtulmuş: Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak kalacaktır
Numan Kurtulmuş: Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak kalacaktır

Numan Kurtulmuş, Mescidi Aksa, AK Parti, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Numan Kurtulmuş: 'Mescidi Aksa kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak kalacaktır' - Son Dakika


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