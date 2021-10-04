Üye Girişi
Öğrenciler Küçükçekmece'deki hayvan rehabilitasyon ve tedavi merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Öğrenciler Küçükçekmece'deki hayvan rehabilitasyon ve tedavi merkezini ziyaret etti

04.10.2021 14:11
Öğrenciler Küçükçekmece'deki hayvan rehabilitasyon ve tedavi merkezini ziyaret etti, System.String[]

Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında lise ve kreş öğrencileri, Küçükçekmece'deki hayvan rehabilitasyon ve tedavi merkezini ziyaret etti.

Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında lise ve kreş öğrencileri, Küçükçekmece'deki hayvan rehabilitasyon ve tedavi merkezini ziyaret etti. Burada merkez hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonra hayvanlarla ilgilenerek güvercin uçurdu.

Bahçelievler'de faaliyet gösteren özel bir lisenin öğrencileri ile Küçükçekmece Belediyesine ait kreşteki çocuklar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde hayvanlarla buluştu. Lise öğrencileri kendi harçlıklarıyla kedi ve köpek maması aldı. Çocuklar ise merkez içindeki operasyon ve muayene odasında tedavi gören hayvanlarla ilgili bilgi aldı hem de veteriner eşliğinde sevimli hayvanlarla vakit geçirdi. Öğrenciler son olarak kuşların bulunduğu alana gidip, güvercin uçurdu.

Kreş öğrencisi 4 yaşındaki Eymen Ak, "Hayvanların veterinere geldiğini iyileştirdiğini gördük. Yemek yiyorlar, tedavi oluyorlar. Tekrar gelmek istiyorum, kedi ve köpekleri çok seviyorum" dedi.

Harçlıklarından biriktirdikleriyle mama aldığını ve merkezde güzel vakit geçirdiğini anlatan lise öğrencisi Serhat Çakmakoğlu ise, "Bugün Küçükçekmece Belediyesi'nin hayvan barınağını gezmeye geldik. Bugün hayvanları koruma günü hem onlar için özel bir gün onları mama yardımıyla sevindirmek, hem de onları görüp, onlarla bir gün geçirmek istedik. Gayet güzel oldu, hepsi de çok mutlu sevecen. Kedi ve köpeklerin burada mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Çok arkadaşları var. Hayvan hastanelerine ve ameliyatlarına girdik gayet temizdi, zaten kapasitesi de genişti. Yeni yeni makineleri gördük, röntgen cihazları gördük, her şey gayet iyiydi" diye konuştu.

"Günde 40 kedi ve 15 tane köpek hasta veya yaralı hayvan geliyor"

Merkez hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mert Çağlar Kılıç ise, "Merkezimiz 250 kedi, 100 köpek kapasitesine sahip. İki adet muayene odamız, iki tane ameliyathanemiz, bir tane eczanemiz, bir laboratuvarımızı, kedi ve köpek bakım alanı, engelli kedi yaşam alın ve kuş yaşam alanı buluyor. Burada hayvanları kuduz aşıları, iç dış parazit aşıları gibi aşılar, kısırlaştırma ve aynı zamanda yumuşak doku gibi operasyonlar burada yapılıyor. Tedavileri yapıldıktan sonra ekipleri alındığı yere bırakılabiliyor veya getiren vatandaşlar da sahiplenebiliyor. Yaklaşık 40 tane kedi girişi oluyor, bunlardan birçoğu araç çarpması veya başka hastalıklar sebebiyle geliyor. Aynı zamanda 10-15 kadar köpek girişi oluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Öğrenciler Küçükçekmece'deki hayvan rehabilitasyon ve tedavi merkezini ziyaret etti

Rehabilitasyon, Küçükçekmece, 4 Ekim, Lise, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler Küçükçekmece'deki hayvan rehabilitasyon ve tedavi merkezini ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek 14:06 Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu 13:58 Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu Boşanma aşamasındaki kocası, sarıldığı anda bıçağı saplayıp 13:56 Boşanma aşamasındaki kocası, sarıldığı anda bıçağı saplayıp "Ölümümden kendim sorumluyum" notu yazdırmış
Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor 13:38 Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı 13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor? 12:46 İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var 12:18 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi 11:46 Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi

Son Dakika Haberleri
14:06 Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu
14:05 Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek
13:57 Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu
13:56 Boşanma aşamasındaki kocası, sarıldığı anda bıçağı saplayıp "Ölümümden kendim sorumluyum" notu yazdırmış
13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı
13:30 Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'ın elini öptüğü anları anlattı
12:53 Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu
12:50 Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme
12:46 İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?
12:44 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021
Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il         
14:12
Ali Koç'un Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu         
14:06
15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor         
13:57
İstanbul'da polisin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da polisin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık savaş alanına döndü         
13:51
Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı         
13:38
Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu         
12:53
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi         
11:11
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti         
10:38
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 14:16:13. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler Küçükçekmece'deki hayvan rehabilitasyon ve tedavi merkezini ziyaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement