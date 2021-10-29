Oltayla 5 kiloluk lüfer yakaladı, böyle sevindi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde balık avına ilk kez çıkan adam, oltasına takılan 5 kilogramlık lüferi görünce adeta havalara uçtu. Kayıt altına alınan o anlar ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Karasu ilçesinde ikamet eden Atilla Demirci, arkadaşı Haydar Korkmaz ile Karadeniz'de olta avına çıktı. İlk kez balık avlayan Atilla Demirci'nin oltasına beş kilo ağırlığında lüfer takıldı. Oltanın çekiminin güçleştiğini fark eden Demirci, oltaya takılan balığı görünce adeta havalara uçtu. Balığı denizden çıkarırken cep telefonu ile video kaydı alan Demirci, telefonu arkadaşına vererek balığı kucakladı. İlk balık avı macerasında büyük balık yakalamanın heyecan ve mutluluğunu gizleyemeyen Demirci, "Nasıl balık yakaladım ama? İşte ilk balığım. Şansa bak" diyerek kahkaha attı. Kayıt altına alınan o anlar ise izleyenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu. - SAKARYA