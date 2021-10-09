Ömrünü kuşlara adadı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 55 yaşındaki Mehmet Sakızcı, 30 yıldır güvercin yetiştiriciliği yapıyor.

Şanlıurfa'da özel zevklerin başında kuşçuluk geliyor. Hem hobi hem de bir meslek olarak sürdürülen kuşçuluk, Şanlıurfa'da oldukça yaygın. Kentin tarihi çarşılar bölgesinde yer alan güvercin pasajı, yüzlerce çeşit güvercinin yetiştirildiği dükanlarla adeta bir kuş pazarını andırıyor. Pasajda güvercin yetiştiriciliği ve satıcılığı yapan 55 yaşındaki Mehmet Sakızcı, 30 yıldır kuş yetiştiriciliği yapıyor. Sakızcı, "Yaklaşık 30 yıldır kuşların içerisindeyim. Eskiden evde beslerdim şimdi güvercin satıyorum. Yani bir meslek edindim. Bu meslekle 6 kişiye bakıyorum. Burada güvercinlerin çeşidi çok ve hemen hemen her kuşun bir özelliği vardır. Bunlardan bazıları aynalı, kırktelli, şahap gibi çeşitler de bulunur. Güvercin beslemek bir merak, bir hobidir. En güzel hobi de güvercindir. Güvercin olmasa imkanı yok yaşayamayız. Sabahtan akşama kadar güvercinlerin yanında oturuyoruz. Hayvanın bize bir zararı yok, bizimde onlara bir zararı yok. Bazen arkadaşlar gelir yavrularını alır gider. Yavruların çoğalması da güvercinin güzel bakılmasına bağlıdır. Ama bakamaz isen bir çift yine almaşsın. Şu anda çocuk güvercinleri var bizde 10 liradır. Öyle adamların beslediği güvercinler vardır 20 milyardan başlıyor, 100 milyara kadar vardır. Bende en ucuzu 150 lira, en pahalısı da 2 buçuk milyardır. Güvercinleri buğday, kişne, mısır, mercimek ile besliyoruz. Hayvana güzel bakar beslersen 12 yıla kadar yaşar. Gençler uyuşturucu kullanacağına güvercin beslesin. Benim bir oğlum var korkumdan onu sokağa göndermiyorum ama güvercin beslemeye gönderiyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA