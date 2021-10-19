Otizmli çocuklar çiftçiliğe başladı - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Özgecan Aslan Gençlik Merkezi paydaşlığında otizmli çocuklar çiftçiliğe başladı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde "Otizmli Çiftçiler Üretiyor" projesinin ilk adımları Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceniz Toker'in katılımlarıyla atıldı. Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Uzun, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi gençlik liderleri, otizmli bireyler ve aileleri de katıldı.

"Ailelerin büyük fedakarlıklarını gördük"

Otizmli bireylerin sebze fidelerini toprakla buluşturduğu etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, "Bugün burada otizmli çocuklarımıza tarımsal üretimin nasıl gerçekleştiğini göstermek ve onların tarımsal faaliyetlere katılmasını sağlamak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Aynı zamanda ailelerin onlarla günün belli saatlerini nasıl geçirdiklerini gördük. Ailelerin yaptıkları büyük fedakarlıklarını anlama fırsatı yakaladık. Akdeniz Üniversitesi olarak imkanlar dahilinde otizmli çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"Meclis konunun takibinde"

Bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturması açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Antalya Milletvekili Kemal Çelik, "Mecliste Otizm ve Gelişim Bozuklukları Komisyon Başkanlığı yaptım. Konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırladık ve takibini de yapıyoruz. Bu çocuklarımızın gelişim, sağlık ve gelecek sorunlarıyla ilgili gerek devlet gerekse birey olarak elimizden geleni yapmalı, onları mümkün olduğunca hayatın içinde tutmaya gayret göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

"Onların sevinci bizleri mutlu ediyor"

Etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Antalya Milletvekili Mustafa Köse, "Bu çocuklarımız çok özel çocuklar. En büyük özellikleri bir ürün ortaya koyduklarında büyük bir mutluluk duyuyorlar ve bu onların yüzlerine gözlerine yansıyor. Onların sevincini görmek de bizleri çok mutlu ediyor. Bugün burada sebze fidelerini toprakla buluşturdular. Böylece kendileri de aileleri de rahatlamış oldular" diye konuştu.

"Katkıda bulunabilirsek ne mutlu bizlere"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Uzun ise "Otizmli Çiftçiler Üretiyor" projesinin otizmli bireylerin tarım faaliyetlerinde yer almasını amaçlayan bir proje olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Uzun, "Otizmli bireylerin toplumsal baskı ve sosyal faaliyet alanlarının kısıtlılığı göz önüne alındığında bilimsel destek ile otizmli bireylerin yaşamsal becerilerini geliştirme, yeni faaliyet alanları oluşturma, onlara bir arada yeni işler yapabilme fırsatı verme fikri bizleri heyecanlandırmaktadır. Ayrıca otizmli çocuklarımızın yaşamsal beceriler ve mesleki faaliyetler konusunda yaşadığı sıkıntılar Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak bizi bu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirme konusunda teşvik etmiştir. Onların bireysel gelişimlerine bir nebze katkıda bulunabilirsek ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı.

"İki yönlü bir mutluluk"

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli ise, "Bugün burada çok güzel bir etkinliğin ilk adımlarını attık. Otizmli çocuklarımız toprakla temas ederken aileleri de Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde psikolojik destek alacaklar" dedi. - ANTALYA