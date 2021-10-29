Özel gereksinimli bireylerden Anıtkabir ziyareti - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireyleri aileleri ile birlikte Anıtkabir'e götürdü. Özel bireyler, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi'ni de ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı.

Aralarında daha önce hiç Anıtkabir'i görme fırsatı olmamış bireylerin de olduğu gezide, önce rehber eşliğinde Anıtkabir'in tüm bölümleri gezildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret eden katılımcılar, duygu dolu anlar yaşadı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de Anıtkabir ziyaretine katılarak, özel gereksinimli bireyleri yalnız bırakmadı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Ulus'ta bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi'ni gezen katılımcılar, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden iki tarihi binayı görmenin mutluluğunu yaşadı. Katılımcılar son olarak Feza Gürsey Bilim Merkezi'ni gezdi. Burada gerçekleştirilen sıvı azot ve elektrik gösterisini ilgiyle izleyen katılımcılar, unutmayacakları bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı. - MERSİN