Üye Girişi
Plastik kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüşüyor - Son Dakika

Plastik kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüşüyor

15.10.2021 10:59
Plastik kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüşüyor

Pek çok sosyal projede yer alıp öncülük eden OEDAŞ, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği yararına düzenlediği "Plastik Kapak Toplama" kampanyasıyla, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olanlara umut olacak.

Pek çok sosyal projede yer alıp öncülük eden OEDAŞ, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği yararına düzenlediği "Plastik Kapak Toplama" kampanyasıyla, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olanlara umut olacak.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Türkiye Omurilik Felçliler Derneği (TOFD) yararına "Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor" sloganı ile harekete geçerek, 'Plastik Kapak Toplama' kampanyası düzenlendi.

OEDAŞ'ın bin 300 çalışanı kampanyaya destek oluyor

Omurilik Felçliler Derneği'nin kampanyasında ortalama 350 kilogram plastik kapak toplandığı zaman 1 adet manuel tekerlekli sandalye, 3 buçuk ton kapak ise akülü tekerlekli sandalyeye dönüşüyor. Hizmet verdiği il merkezlerine yerleştirdiği kumbaralarla TOFD tarafından gerçekleştirilen plastik kapak toplama kampanyasına destek veren OEDAŞ'ın bin 300 çalışanı da kampanyaya destek oluyor.

"Toplum ve dünya yararına projelere katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Kampanya ile plastik kapakları toplayarak çevrenin de korunmasını sağladıklarını belirten OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Ana işimiz olan elektrik dağıtım hizmeti vermenin yanı sıra, paydaşı olduğumuz toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermek adına çaba sarf ediyoruz. 'Plastik Kapak Toplama' kampanyasıyla geri dönüşüm ile birlikte çevre bilincini artırmayı ve omurilik felçlileri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu strateji doğrultusunda beş merkezimizde kampanyaya destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza kamuoyu nezdinde de bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplum ve dünya yararına gerçekleştirilen projelere katkı sağlamaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Plastik kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüşüyor
Plastik kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüşüyor

osmangazi elektrik dağıtım, Plastik Kapak, Türkiye, Plastik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Plastik kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüşüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları 10:49 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı 10:41 Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı
Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi 10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi 09:26 Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu 08:12 Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu
Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi 08:00 Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti 21:22 Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
10:51 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu
10:48 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:48 Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksi yolcusu, temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü
10:27 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı
10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı
10:22 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi
10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi
10:06 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
09:34 Son dakika: Yükselişine devam eden dolar 9,21 ile rekor tazeledi
09:26 Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi
3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu         
10:51
Otomobil üst geçidin beton ayağına çarptı!, 3 kişi hayatını kaybetti Otomobil üst geçidin beton ayağına çarptı!, 3 kişi hayatını kaybetti         
10:42
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak         
17:52
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 11:05:39. #1.13#
SON DAKİKA: Plastik kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüşüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement