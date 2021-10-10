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Rahvan at yarışları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Rahvan at yarışları renkli görüntülere sahne oldu

10.10.2021 16:28
Rahvan at yarışları renkli görüntülere sahne oldu

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen 3. Rahvan At Yarışları'na Ege'nin birçok il ve ilçesinden 165 at sahibi katıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen 3. Rahvan At Yarışları'na Ege'nin birçok il ve ilçesinden 165 at sahibi katıldı. Yarışmanın geliri ilçedeki SMA hastası Defne Işıkdere'ye bağışlanacak.

Bayındır Belediyesi ve Bayındır Ziraatçiler Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübünün katkılarıyla gerçekleştirilen 3. Rahvan At Yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarış öncesi tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Duaların edilmesinden sonra yarışlar başladı. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Rahvan at yarışları, at yarışları ve deve güreşleri, Küçük Menderes Havzası'nda çok seviliyor. Bu sene de 3.'sünü düzenliyoruz. İlçemizde SMA hastası bir kızımız var, adı Defne. Biz de bu sene tüm yapılan etkinlikleri Defne için yapalım dedik. Bu katılımla alakalı tüm hemşerilerimi ve tüm seyircilerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir ortamda yarışmalar gerçekleştirildi" dedi.

Bayındır Ziraatçiler Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü Başkanı Gökmen Almışlar da, "Bugün 165 rahvan atı çeşitli kategorilerde yarıştı. Güzel ve heyecanlı yarışlar oldu. Aileler de çoluk çocuk gelerek yarışları izledi" diye konuştu.

Yarışlarda dereceye giren atların sahiplerine kupaları ilçe protokolü tarafından verildi. - İZMİR

Rahvan at yarışları renkli görüntülere sahne oldu
Rahvan at yarışları renkli görüntülere sahne oldu
Rahvan at yarışları renkli görüntülere sahne oldu
Rahvan at yarışları renkli görüntülere sahne oldu
Rahvan at yarışları renkli görüntülere sahne oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rahvan at yarışları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rahvan at yarışları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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