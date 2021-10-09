Restoranın bacasında yangın çıktı - Son Dakika

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yapıldı.

Yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bacaya müdahale etti. Restoran çalışanları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

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