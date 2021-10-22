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Samsun'da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs - Son Dakika

Samsun'da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs

22.10.2021 15:59
Samsun'da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs

Samsun Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosuna 30 yeni otobüs daha ekledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosuna 30 yeni otobüs daha ekledi.

Otobüslerin hizmete alma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Güç birliği yapıyoruz. İktidarı ve muhalefetiyle çalışıyoruz. Toplu ulaşımla ilgili 30 otobüsü devreye alıyoruz. Duraklarda beklemeleri ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samulaş'a 30 yeni otobüs alındı. Vatandaşlara daha hızlı hizmet götürebilmek adına genişlemeye giden filoya ait otobüsler ulaşım için tüm teknik donanıma sahip. Engelli vatandaşların da kolayca binebileceği otobüsler için Cumhuriyet Meydanı'nda hizmete alma töreni düzenledi.

Terme'den OMÜ'ye bisiklet yolu

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin de hazır bulunduğu törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Biz ulaşım master planımızı tamamladık. Meclisten geçti ve şuanda yürürlüktedir. Attığımız her adım çok nitelikli bir çalışmanın altında başlıklar halinde yürüyor. Ulaşım başlıkları altında ana hatlarıyla bir defa otopark problemi var. Trafik problemi var. Yeni ulaşım arterleri. Toplum taşıma bunun çok önemli bir başlığıdır. Toplu taşımayı sadece kent merkezinde değil 17 ilçeyi kapsayan, 1 milyon 355 bin insanımızın kent içindeki hareketliliğini güvenli bir şekilde düzenleyen bir plan kapsamında projelendirilmiş şekilde hayata geçiyoruz. Bunun dışında enerji ihtiyacı olmadan bugün kullanılan tüm ulaşım araçlarını da devreye alıyoruz. Şu anda İller Bankası'na yazı yazıldı. Geçen hafta bize geldi. Terme Büyüklü mevkisinden başlayarak bizim Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sapağına kadar bisiklet yolunu hayata geçiriyoruz. Bunun en önemli başlıklarından bir tanesi duyurduğumuz ve Türkiye'de en vizyoner projesi olan 'akıllı şehir' uygulamalarıdır. Şu anda Barış Bulvarı'ndan başladı. Daha yazılımı devreye almadan, kameralar daha yerleştirilmeden ciddi anlamda rahatlamaya sebebiyet verdi. İsmet İnönü Bulvarı bitmek üzeredir. Bu hafta sonu da Belediye Evleri Kavşağı'na geçiyoruz. Oradaki kavşağı tamamen değiştiriyoruz. O göbeği büyütüyoruz. Oradan daha görüntüleme, yazılım sisteme devreye girmeden trafiğe açacağız. Tüm Atatürk Bulvarı'nı, üniversite sapağından Belediye Evleri Kavşağı'na kadar o küçük göbekleri kaldırıyoruz. Birkaç ana göbeğin dışında diğer göbeklerin tamamını kaldırıyoruz. Belediye Evleri'ndeki göbek de genişleyerek orası daha şekilli trafik alacak. Sağa dönüşlere alternatif yollar yapıyoruz" diye konuştu.

Çevre dostu otobüsler

Başkan Demir şöyle devam etti:

"Hatırlatsanız daha önce 33 tane otobüsü devreye almıştık. Onlar 12 buçuk metre boyundaydı. Bunlar 8 buçuk metredir. Bunlar biraz daha ara ve kısa mesafelerde çok hareketli ve güçlü araçlardır. Çevre kirliliğinde şu anda üretilen en ileri teknolojiye sahiptir. Otobüs yana eğiliyor, bir kısım insanlarımızı daha kolay almak için. Engelli vatandaşlarımızın otobüse binmesi, inmesi için de düzeneği var. Artık Samsun'da toplu ulaşımın tamamını Büyükşehir Belediyesi yönetir ve sağlar hale gelmiş oldu. İnsanlarımızın biraz daha oturduğu yerlerden almayı ve oraya bırakmayı sağlayacak şekilde planlamalarımızı yapıyoruz. TEKNOFEST 2022 Samsun'da yapılacak. Bu, tarihi dönüm noktası olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Samsun'un gençleri artık uzaya bakacak. Samsunumuzu her alanda ihya ediyoruz. Güç birliği, vizyon birliği, akıl birliği ve gayret birliği yapıyoruz. Siyasi olarak iktidarıyla, muhalefetiyle, kurumlarımızla imkan ve kabiliyetlerimizi geleceğe akıllı bir şekilde taşıyoruz. Toplu ulaşımla ilgili 30 otobüsü devreye alıyoruz. Bu otobüslerle beraber duraklardaki beklemeleri ortadan kaldırıyoruz. Ultra şarj sistemine sahip lityum pilli otobüsleri de dünyada ilk kez Samsun devreye alacak. Buradan Türkiye'ye yaygınlaşacak. Toplu ulaşımdaki yolcu aktarım merkezini inşa ettiğimizde, tüm vatandaşlarımızın tek hatla istediği yere ulaşma imkanı olacak" diye konuştu.

Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise hizmete alınan bu 30 otobüsle birlikte Samulaş'taki araç sayısının 164 olduğunu açıkladı.

Konuşmalarının ardından dualarla kurdele kesimi yapıldı. Akabinde Başkan Demir ve beraberindekiler otobüsleri gezdi. Törene ayrıca İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve belediye görevlileri katıldı. - SAMSUN

Samsun'da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs
Samsun'da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs
Samsun'da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs
Samsun'da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs
Samsun'da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs
Samsun'da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs
Samsun'da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da ulaşım filosuna 30 yeni otobüs - Son Dakika
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