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Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü - Son Dakika

Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü

06.10.2021 16:06
Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla 2012 yılında Hakkari'de şehit edilen 8 askerin intikamı alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla 2012 yılında Hakkari'de şehit edilen 8 askerin intikamı alındı. Şehit edilen 8 askerden biri olan Samsunlu Umut Bulut'un ailesi de haberi alınca mutluluk gözyaşı döktü.

2012 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız, MİT operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi. MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Özcan Yıldız'ın 2020 yılında örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara'da görevlendirildiği öğrenildi. Geçmişte Dağlıca saldırısına katılması nedeniyle MİT'in hedef listesinde yer alan Yıldız, özel operasyon ile etkisiz hale getirildi.

"Kanı yerde kalmayacağını biliyordum"

8 askerden biri olan Samsunlu Şehit Umut Bulut'un ailesi haber duyunca sevinçlerini dile getirdi. Şehidin annesi Gülbahar Çayıroğlu (64), "Çok mutluyum, çok seviniyorum. Allah razı olsun devletimizden. Kanı yerde kalmayacağını biliyordum. Sevincimden için titriyor. İnan ki konuşamıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Böyle şeyler olduğu zaman gerçekten çok gururlanıyoruz. 2 sefer oğlumun şehit olduğu yere gittim. Çok güzeldi. Kanı yerde kalmadığı için çok mutluyum. 1 yıl oldu kızımı da kanserden kaybettim. Acılarım kat kat ama yavrularım için dimdik ayaktayım. Bugün daha fazla sevindim" diye konuştu.

"Ben yıllar sonra mutluluktan ağladım"

Mutluluğunu dile getiren şehidin ablası Ayşe Bulut ise "Bugün beni İhlas Haber Ajansı(İHA) aradığında 'ne oluyor' dedim. Güvenlik güçlerimizin bugün güçlü çalışmaları karşısında, 9 yıl önce kardeşimi şehit eden, diğer Mehmetçiklerimizi şehit eden PKK'lının öldürüldüğü müjdesini aldım. İnanılmaz onur ve gurur verici bir durum. Ben yıllar sonra ilk defa mutluluktan ağladım. Herkesten Allah razı olsun. İnanın yıllardır 2 kardeşimin acısı kat kat olmuşken bugünkü bu sevincimizi, mutluluğumuzu hiçbir şeye değişmem. Acılarımızın üstünü bugünkü güzel haberle örttük" dedi. - SAMSUN

Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü
Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü
Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü
Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü
Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü

Umut Bulut, Hakkari, Milli, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü - Son Dakika
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