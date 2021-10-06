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Şehirler arası otobüslerde 12 saat şartı kaldırıldı - Son Dakika

Şehirler arası otobüslerde 12 saat şartı kaldırıldı

06.10.2021 17:02
Şehirler arası otobüslerde 12 saat şartı kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan kararla, otobüs biletlerinin açık bilete çevrilmesi için 12 saat önce bildirme şartı "sefer başlayıncaya kadar" olarak değiştirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan kararla, otobüs biletlerinin açık bilete çevrilmesi için 12 saat önce bildirme şartı "sefer başlayıncaya kadar" olarak değiştirilmişti. Yeni kararla vatandaşların mağduriyetinin önlendiğini ifade eden seyahat firması yetkilisi Erdal Öztürk, "Düzenli bir hale gelmesi fevkalade olmuş" dedi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamı iade ediliyordu. Otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise firmalar 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundaydı. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 6 Eylül'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. Bu genelgenin ardından seyahat etmeye uygun olmayan kişiler biletlerini iptal etmek istedi. 12 saat önceden bildirmeyen yolcular konuyla ilgili mağduriyet yaşadı. Yaşanan mağduriyet sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, şehirler arası toplu taşımaya yeni düzenleme getirdi. Yeni kararla birlikte önceden alınan biletler, sefer saatine kadar 6 ay geçerli açık bilet haline dönüştürebiliyor.

"Demek ki bazı firmalar aksatmış"

Yeni uygulamayla ilgili konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu(TOFED) Genel Sekreteri Mevlüt İlgin, "Ulaştırma Bakanlığı hem yolculara hem de otobüs firmalarına kolaylık olsun diye böyle bir genelge yayınlamış. Bu biraz da pandemi nedeniyle yolcuların pozitif çıkanların biletleri daha ileri tarihe ertelemeleri, herhangi bir yasal engelle karşılaşmamaları konusunda bakanlığın uyarısı son derece normal. Biz Türkiye'deki otobüs firmaları pandemiyle mücadele yokken bile son 1 saat kalana kadar yolcular gerek telefonla, gerekse bizzat gelerek biletlerini iptal edip parasını alabiliyorlardı. Hem de isteyenler açık tarihli yapıyorlardı. Bu bizim inisiyatifimizdi. Demek ki bazı firmalar aksatmış. Ulaştırma Bakanlığı'na şikayet gitmezse böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duymazdı" dedi.

"Düzenli bir hale gelmesi fevkalade olmuş"

Kurumsal bir seyahat firmasının genel müdür yardımcısı Erdal Öztürk, "Biz firma olarak bazı kolaylıklar sağlıyorduk. Mücbir sebepler dediğimiz bazı sebepler vardı. Cenaze olabiliyordu. Sağlık sorunları yaşayabiliyordu. Bununla ilgili kolaylık sağlıyordu. 300'ün üzerinde firma var. Netice itibariyle bunu uygulamayanlar da vardı. Bunun düzenli bir hale gelmesi fevkalade olmuş. Bizler için bunun geçişini sağlamak kolay. Zaten uyguluyorduk. Burada en güzel olan şey mağduriyetin ortadan kaldırılması. Onların mağduriyetinin ortadan kaldırılması bizi de mutlu ediyor" diye konuştu.

"Açık bilet haline dönüştürülecek"

Uygulamaya geçirilen karar hakkında bilgi veren Öztürk, "12 saat öncesinde bildirildiğinde yolcularımıza bu kolaylık sağlanıyordu. Bundan sonra hiçbir direnç göstermeden, hiçbir zorluk çıkarmadan diledikleri zaman geldiklerinde seyahat edemedikleri koşulları bize bildirdikleri an itibariyle ücret ödemeleri yapılacak ya da biletler açık bilet haline dönüştürülecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Şehirler arası otobüslerde 12 saat şartı kaldırıldı
Şehirler arası otobüslerde 12 saat şartı kaldırıldı
Şehirler arası otobüslerde 12 saat şartı kaldırıldı

ulaştırma bakanlığı, Erdal Öztürk, PCR Testi, Eylül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehirler arası otobüslerde 12 saat şartı kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehirler arası otobüslerde 12 saat şartı kaldırıldı - Son Dakika
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