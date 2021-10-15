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Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı - Son Dakika

Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı

15.10.2021 16:04
Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, şehadetinin ikinci yılında mevlidi-i şerifle anıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, şehadetinin ikinci yılında mevlidi-i şerifle anıldı.

Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak, bölgede bir terör koridorunun kurulmasına engel olmak ve bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2019 yılında terör örgütü PKK/YPG/PYD ve DEAŞ'a karşı Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, şehadetinin ikinci yılında mevlidi-i şerifle anıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Çelik'in ailesi tarafından Çelikhan ilçesinde düzenlenen mevlit programına Vali Mahmut Çuhadar, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazının ardından başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Çelik başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan mevlid-i şerif sonrası Vali Mahmut Çuhadar Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Çelik'e Allah'tan rahmet dileyerek, şehidin babası Ebubekir Çelik'e başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı
Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı
Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı - Son Dakika
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