SMA Tip 2 hastası Toprak bebek için fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Fotoğraf sanatçısı Rahmi Temurcan, Eskişehir'de SMA Tip 2 hastalığıyla mücadele eden Toprak bebek için fotoğraf sergisi açtı.

Eskişehir'de SMA Tip 2 hastalığıyla mücadele eden Toprak bebeğin tedavisi için gerekli parayı toplayabilmek için aylardır konserler, sergiler ve stantlarla çeşitli yardım kampanyaları düzenleniyor. Tüm Eskişehirliler tarafından duyarlılıkla destek toplanan minik Toprak için emekli fizik öğretmeni ve fotoğraf sanatçısı Rahmi Temurcan da bir fotoğraf sergisi düzenledi. Sergi, valilik izniyle "Doğadaki dostlarımızla Toprak'a umut olmaya geliyoruz" başlığında açıldı. Porsuk Bulvarı'nda kurulan sergiye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. - ESKİŞEHİR