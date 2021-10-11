Son dakika... Bakan Varank, kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan ormanlarda kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan ormanlarda kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi. Vahşi yaşam fotoğrafçısı Doğanay Vural ile geyiklerin izini süren Bakan Varank'ın görüntüleri, üniversite öğrencisi Doğanay Vural'ın youtube kanalında yayınlandı. Videoda, Destan isimli atla daha önce yerleştirilen fotokapanları toplayan Bakan Varank, bölgedeki köylülerden kızıl geyiklerin yerini öğreniyor. Geyikler için doğaya kaya tuzu bırakıyor ve iki farklı bölgede çiftleşme mevsiminde oldukları için böğüren geyikleri görüntülüyor.

Bakan Varank, video öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha önce hiç kızıl geyik gördünüz mü? Geyik böğürtüsü mevsimi nedir merak ediyor musunuz? Kızılcahamamlı Doğanay Vural ile vahşi yaşamda bir gün geçirerek çok farklı bir deneyim yaşadık. Video bu akşam Doğanay'ın youtube kanalında" ifadelerine yer verdi.

Videoda fotokapanları toplayan Varank ve Vural, bölgedeki bir köye giderek muhtar ve köylülerden bilgi alıyor. Buradaki sohbette Çamkoru'da 15 yıl önce yetiştirilerek doğaya bırakılan kızıl geyiklerin Benli Yaylası civarında olduğu bilgisi veriliyor. Varank, sohbet sırasında "Doğayı çok seviyorum çok çalışıyoruz ama arada kaçıyoruz da. Fırsat bulunca çocuklarımızı da götürüyoruz. Ben şimdiki çocuklara çok üzülüyorum. Tavuk görmeden büyüyen, askere giden çocuklar var" dedi. - ANKARA