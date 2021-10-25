Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl Şair Yazar Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenlediği geleneksel şiir yarışmasına bin 270 kişi katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel şiir yarışmasının dördüncüsü, 1872 yılında Kayseri Mevlevihanesi'nde dünyaya gelen, son dönem Osmanlı Mevlevilerinden olan, Arap, Fars ve Türk edebiyatı konusunda derin bilgisi bulunan ve devrinde Türkçeyi en iyi bilenler arasında yer alan Şair Yazar Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenlendi. Şiir yarışması ilan edildiği günden bu yana yoğun ilgi gördü. Sanat ve şiir severlerin birbirinden kıymetli eserlerinin olduğu şiir yarışmasında başvurular sona erdi. Yarışmaya bin 270 kişi katılım gösterdi. Yapılacak değerlendirmenin ardından 'serbest' konulu şiir yarışmasının birincisine 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, mansiyona layık görülen 3 esere ise 1000'er TL para ödülü verilecek. Yarışmacılara teşvik amacı ile dağıtılacak toplam ödül ise 18 bin TL olarak gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi şiir yarışmalarının birincisi Aşık Seyrani, ikincisi Yaman Dede ve üçüncüsü de Kadı Burhanettin anısına düzenlenmişti. - KAYSERİ