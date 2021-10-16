Emniyet Genel Müdürlüğü,(EGM) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel afetiyle ilgili bir belgesel yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel afetiyle ilgili hazırladığı belgeseli paylaştı. Belgeselde afette görev alan emniyet personeline ve onların yaşadıklarına yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan belgesel çalışmada, yaşanan sel ve müdahale anlarına ilişkin görüntüler de kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sel afeti ile yüreğini ortaya koyarak mücadele eden ve milletimizi bir an olsun yalnız bırakmayanlar anlatıyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA