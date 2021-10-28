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Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak - Son Dakika

Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak

28.10.2021 09:49
Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak

Son dakika yerel haberi: Erzurum engelsiz yaşam merkezinde kalan görme engelli Berna Deligöz hafızlık belgesi aldı.

Erzurum engelsiz yaşam merkezinde kalan görme engelli Berna Deligöz hafızlık belgesi aldı. Deligöz'ün en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kur'an-ı Kerim okumak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon, Aile Danışma Merkezi bünyesinde bulunan bakıma muhtaç kişiler Devlet koruması altında yaşamlarını sürdürüyorlar.

Berna Deligöz (20) Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Devlet koruması altında 6 yıldır yaşamını sürdürüyor.

Berna Deligöz, Erzurum Yakutiye İlçesi Görme Engelliler Ortaokul son sınıf öğrencisi. Deligöz, İmam Hatip Lisesini de bitirdikten sonra İlahiyat Fakültesi okuyup Kur'an-ı Kerim hocası olmayı hedefliyor.

Berna Deligöz, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde sürdürdüğü yaşamında Kur'an-ı Kerimi hafzederek hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Berna Deligöz, "Kur'an-ı Kerim'i okurken Peygamber Efendimizin huzurunda gibi kendimi hissediyorum. Bizleri Yaradan Allah'ın beni cennetine koyacağını hissediyorum. Hafız olmak hayalimdi ve hafız oldum. Arkadaşımın da hafız olmasını istiyorum. Okuyup Kur'an-ı Kerim hocası olmak istiyorum. Fetih Suresini çok seviyorum. İnşirah Suresini de çok seviyorum. Yasin Suresini de seviyorum" dedi.

Berna Deligöz'ün en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek, Deligöz, "Cumhurbaşkanıma Nisa Suresinin 1 ile 6 Ayetlerini okumak istiyorum. Cumhurbaşkanıma Kur'an-ı Kerimi ezberlediğimi söyleyeceğim. Cumhurbaşkanıma, kaldığım yerde bana çok iyi bakıyorlar diyeceğim" ifadelerini kullandı.

Engelsiz Yaşam Merkezi Müdür vekili Sadrettin Güzeltepe, "Benim de Berna kızımıza bir parça da olsa emeğimiz oldu sayılır. Berna kızımız Kur'an-ı Kerim'i seven, adeta hayatı onunla iç içe geçmiş bir çocuğumuz. Peygamberimiz ve diğer Sahabelerinin hayatlarını iyi biliyor. Kısaca Kur'an-ı Kerim ve İslam'a aşık bir çocuk. Kendisini Umreye götürdük, Diyanetten görevli kişiler Berna kızımızın gözü ve kulağı çok iyi olmadığı için kendilerine çok yardımcı oldular" dedi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da Berna Deligöz ile sohbetinde şunları söyledi;

"Kur'an-ı Kerim okurken çok yoğun duygular içerisinde kendimi hissediyorum. Allah'ın beni cennetine koyacağına inanıyorum. Hatta Meleklerle beraber olacağıma hissediyorum. Çocukluğumdan beri hafız olmayı çok istiyorum. Ezberim çok iyi olduğu için Allah bana nasip etti ve ben de hafız oldum. Benim gibiler kabartma Kur'an-ı Kerimleri okuyup hafız olmalarını istiyorum. Bilgili olmalarını istiyorum. Cennette veya kabirde Melekler bana Arapça soru sorarlarsa bende onlara Arapça cevap verebilmem için Arapçayı öğreniyorum." - ERZURUM

Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak
Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak
Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak
Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak
Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak
Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak
Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak
Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak
Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak

Recep Tayyip Erdoğan, Rehabilitasyon, Görme Engelli, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kuran-ı Kerim okumak - Son Dakika
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