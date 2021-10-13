Son dakika haber! Şanlıurfa kırsalında yaşayan çocuklar geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan "Şanlıurfa'yı Tanıyor Dünyaya Tanıtıyorum" projesiyle, köylerde yaşayan öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik yerlerini ilk kez ziyaret etti.

Proje kapsamında 20 öğrenciden oluşan ilk kafile, kırsal Keremli İlkokulu'ndan ŞURKAV otobüsüyle alınarak şehir merkezine getirildi. Vali Yardımcısı ve ŞURKAV İkinci Başkanı Yeliz Yıldızhan tarafından karşılanan öğrenciler, tanışma ve sohbetin ardından Göbeklitepe, Balıklıgöl, Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesini ziyaret etti. Piazza AVM'de yemek ikramı ile gezilerine nokta koyan öğrenciler, tekrar köylerine bırakıldı. Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, ŞURKAV'ın hayata geçirdiği yüzlerce faaliyetten biri olan "Şanlıurfa'yı Tanıyor, Dünyaya Tanıtıyorum" projesinin, çocuk ve gençleri geleceğe hazırlamak, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla sosyal sorumluluk kapsamında uygulandığını belirtti.

Kırsalda yaşayan ve şehir merkezine gidip gelme imkanı bulamayan öğrencileri projeye dahil etmek için hassasiyet gösterdiklerini kaydeden Yıldızhan, projenin 2021-2022 eğitim öğretim dönemince haftada iki gün devam edeceğini ve yaklaşık 3 bin öğrencinin faydalanacağını söyledi. - ŞANLIURFA