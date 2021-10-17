Son dakika haberi... Şehit Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı

Son dakika haber: Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı. Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda; Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk ve şehitlikteki diğer şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Anma programı sonunda Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve katılımcılar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ailesini evinde ziyaret etti. Anma programına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, askeri erkan, ilçedeki şehit aileleri ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün aile fertleri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

Yerel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Yerel › Son dakika haberi... Şehit Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Son Dakika

Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi

İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz

İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular

Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu

AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak

ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış

G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler