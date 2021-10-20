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Son dakika haberi... "Terör belası bu milletin diriliğine asla zarar veremeyecektir" - Son Dakika

Son dakika haberi... "Terör belası bu milletin diriliğine asla zarar veremeyecektir"

20.10.2021 13:06
Son dakika haberi...

Son dakika haberler: Bingöl'deki güvenlik korucularına verilen hizmet içi eğitim seminerinde konuşan Vali Kadir Ekinci, "Yürekten inanıyoruz ki terör belası ve fitne odakları bu milletin iriliğine ve diriliğine asla zarar veremeyecektir" dedi.

Bingöl'deki güvenlik korucularına verilen hizmet içi eğitim seminerinde konuşan Vali Kadir Ekinci, "Yürekten inanıyoruz ki terör belası ve fitne odakları bu milletin iriliğine ve diriliğine asla zarar veremeyecektir" dedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl'deki güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi. İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleşen Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim ve Yerinde Eğitim programı açılış törenine Vali Kadir Ekinci'nin yanı sıra İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkanı Eyüp Özdemir, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, kurum müdürleri ve güvenlik korucuları katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve korucuların tanıtım filminin izlettirilmesiyle başlayan programda konuşan Vali Kadir Ekinci, jandarmanın bir parçası olan güvenlik korucularının profesyonelce operasyonlara katılan bir birim olduğunu vurguladı. Güvenlik korucularının her türlü alanda görev yaptığına dikkat çeken Vali Ekinci, "Ben öncelikle, terörle mücadelede ortaya koydukları sarsılmaz irade dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a; bu konudaki büyük gayretleri ve çalışmaları dolayısıyla da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum. Cumhuriyetimiz kurulduğundan bu yana farklı zamanlarda içeriden ve dışarıdan saldırılar yaşıyor. Bağımsız ve güçlü bir ülke olarak yolumuza devam etmemiz birilerini rahatsız ediyor. Bölgede ve dünyada yeni bir aktör olarak güç dengelerini alt üst etmemiz birilerinin planlarını bozuyor. Ama her saldırıda daha da kenetlenen, şehitlerini ve gazilerini üstün değer olarak sahiplenen, dostluk ve kardeşliğinden asla ödün vermeyen duruşumuz, bizleri bölmeyi ve parçalamayı düşünenleri huzursuz ediyor. İnşallah ezan ve bayrak etrafındaki bu tavizsiz duruşumuz ebediyen devam edecektir. İnşallah vatan, millet, hakikat ve adalet duygularımız ilelebet diri kalacaktır. Yürekten inanıyoruz ki, terör belası ve fitne odakları bu milletin iriliğine ve diriliğine asla zarar veremeyecektir. Çünkü bizler, en büyük imkan olan inancımızla, Malazgirt'in, Çanakkale'nin, 15 Temmuz'un emanetlerini sahiplenmişiz. Çünkü bizler mabetlerimize na-mahrem eli değdirmemeye, Asım'ın nesli olarak namusumuzu çiğnetmemeye ant içmişiz. Allah'ın izni ve inayeti ile terörle mücadelemiz, tavizsiz ve kesintisiz şekilde top yekün devam edecektir. Allah bu yolda milletimize birlik ve beraberlik, basiret ve feraset; güvenlik güçlerimize güç ve kuvvet versin. Onları her türlü şerden ve musibetten muhafaza etsin" dedi.

Bingöl'de 3 bin 705 güvenlik korucusunun görev yaptığını belirten Vali Ekinci, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İlimiz genelinde 277'si Gönüllü Güvenlik Korucusu ve 7'si de kadın olmak üzere toplam 3 bin 705 Güvenlik Korucusu görev yapmaktadır. Güvenlik Korucularımızdan oluşan 3 karma tim, 16 operasyon timimiz mevcuttur. Güvenlik Korucularımızın 156'sı Uzman Erbaş olarak istihdam edilmiştir. Bugüne kadar terörle mücadelede 86 Güvenlik Korucumuz şehit, 91 Güvenlik Korucumuz da gazi olmuştur. Bu vesile ile rahmet-i rahmana yürüyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. İlimizde jandarma komutanlığımız tarafından korucularımıza periyodik olarak eğitimler veriliyor. Bu sayede korucularımızın profesyonel birer jandarma haline geldiğini söyleyebilirim. Bu millet, askerimiz, polisimiz, jandarmamız ve siz değerli güvenlik korucularımız sayesinde rahat ve huzur içinde uyuyor. Sizlerin hangi zor şartlarda mukaddes değerler için mücadele verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Allah gücünüze güç katsın; yüreğinizi ve bileğinizi kavi kılsın. Son olarak, Hizmet içi eğitimin hazırlanmasında katkıları olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, hizmet içi eğitim programına destek veren öğretim üyelerine ve diğer ilgili kurumlara teşekkür ediyorum. Bu duygularla; hizmet içi eğitim programının hayırlara vesile olmasını diler, hepinize saygılar sunarım."

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce Güvenlik Korucuları için düzenlenen 'Hizmet İçi Eğitim ve Yerinde Eğitim' semineri, katılımcıların konuşmaları ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala'nın eğitim vermesi ve soru cevap faslı ile son buldu. - BİNGÖL

Son dakika haberi... Terör belası bu milletin diriliğine asla zarar veremeyecektir
Son dakika haberi... Terör belası bu milletin diriliğine asla zarar veremeyecektir
Son dakika haberi... Terör belası bu milletin diriliğine asla zarar veremeyecektir

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... 'Terör belası bu milletin diriliğine asla zarar veremeyecektir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... "Terör belası bu milletin diriliğine asla zarar veremeyecektir" - Son Dakika
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