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Son dakika haberleri: İtfaiyeden kış öncesi baca uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İtfaiyeden kış öncesi baca uyarısı

02.11.2021 10:23
Son dakika haberleri: İtfaiyeden kış öncesi baca uyarısı

Son dakika haberleri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, karbon monoksit zehirlenmeleri ve baca yangınlarının önüne geçilebilmek için baca temizliği uyarısında bulunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, karbon monoksit zehirlenmeleri ve baca yangınlarının önüne geçilebilmek için baca temizliği uyarısında bulunuldu.

Kış mevsimi başlamadan bacaların temizliğinin yapılmasının can ve mal emniyeti bakımından önem taşıdığını dile getiren yetkililer, temizlenmeyen soba bacalarının zaman içinde tıkanmalara sebep olduğunu, tahliye edilemeyen karbon monoksit gazlarının ölümlere, tutuşmasının ise yangınlara neden olduğunu aktardı.

2010 yılına kadar itfaiye tarafından yürütülen baca temizliği hizmeti, 2010 yılından bu yana, konusunda yeterlilik gösteren özel firmalar tarafından yapılmaya başlandı. İtfaiye Daire Başkanlığı'nda eğitim alarak, yetki belgesi edinmek suretiyle baca temizliği hizmetini gerçekleştiren özel şirketler, ücretlendirmeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen fiyat tarifesi üzerinden uyguluyor. Doğalgaz kombi ve şofben bacalarına bakım yaptırma ve temizlettirme işleri ise dağıtım şirketince belirlenen "Bacacı-3" veya "Bacacı-4" sertifikasyonuna sahip özel şirketlere yaptırılması gerekiyor.

Bunlara dikkat

İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dolu veya boş LPG tüpleri evlerde saklanmamalı, bodrum katta, çatı arasında veya yangın merdiveni gibi yerlerde kullanılmayan tüp bulundurulmamalı. Çünkü yangın halinde bu tüpler büyük risk arz edebiliyor. Oto lastikleri, eski eşyalar gibi yanıcılık riski oluşturan malzemelere de evde yer verilmemeli, varsa uzaklaştırılmalı. Yanıcı sıvılar, çatı arası ve ardiye gibi yerlerde depolanmamalı. Çünkü bulundukları yerde sızıntı veya olası ısınma sonucu, istenmeyen durumlar ile karşılaşma riski yüksek. Çatı aralarından geçen elektrik kablosu, aydınlatma armatürü gibi elektrikli aksamlar kontrol edilmeli. Eskimiş, yıpranmış veya herhangi bir sebeple zarar görmüş tesisatlar derhal yenilenmeli. Eğer uzmanı değilseniz elektrik tesisatlarına asla dokunmamalı veya çalışma yapılmamalı"

Baca temizliği için yapılması gerekenler

Baca çıkışlarının aşırı rüzgarlara karşı tedbir için, en az çatı mahyasının üstü seviyesinde olması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Temizlenmeyen bacalarda oluşan kurumun, baca yangınlarına neden olduğu unutulmamalı. Tıkalı ve iyi çekmeyen bacalar kullanılmamalı. Bacalarda oluşan çatlaklara karşı önceden önlem alınmalı. Ayrıca bacalara bitişik olan ahşap çatı elemanları da risk oluşturuyor. Bu nedenle, baca hattının yalıtımlı olduğundan ve yanıcı malzemelere temas etmediğinden emin olunmalı. Baca temizliğinde, bacaları yakarak temizlemeye teşebbüs edilmemeli. Kaliteli yakıt kullanılmasına özen gösterilmeli. Baca yangınlarının çatı yangınlarına sebebiyet vereceği unutulmamalı. Bacalarda sorun çıktığında 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı. Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve bu bacaların yılda en az 2 kez yetkili kişilere temizlettirilmesi gerekiyor. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı taktirde, borular ayda bir, bacalar ise 2 ayda bir temizlenmeli. Yasalara göre bacaların temizliğinden bina sahibi ve yöneticisi sorumlu bulunuyor" denildi. - KOCAELİ

Son dakika haberleri: İtfaiyeden kış öncesi baca uyarısı
Son dakika haberleri: İtfaiyeden kış öncesi baca uyarısı
Son dakika haberleri: İtfaiyeden kış öncesi baca uyarısı
Son dakika haberleri: İtfaiyeden kış öncesi baca uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye, Karbon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: İtfaiyeden kış öncesi baca uyarısı - Son Dakika


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