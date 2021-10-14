Üye Girişi
Son dakika haberleri | Selzede âile evlerine kavuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Selzede âile evlerine kavuştu

14.10.2021 13:45
Son dakika haberleri | Selzede âile evlerine kavuştu

Gelen son dakika haberlerine göre Osmangazi İlçesine bağlı Seçköy'de geçen yıl yaşanan sel felaketinde evleri yıkılan Kılıç ailesi, Osmangazi Belediyesi'nin yaptırdığı yeni evlerine kavuştu.

Osmangazi İlçesine bağlı Seçköy'de geçen yıl yaşanan sel felaketinde evleri yıkılan Kılıç ailesi, Osmangazi Belediyesi'nin yaptırdığı yeni evlerine kavuştu. Başkan Mustafa Dündar, Kılıç ailesinin yeni evine misafir oldu.

Selde evleri yıkılan ve büyük üzüntü yaşayan Yaşar ve Esma Kılıç çifti, "Sel suları evimizi yıktı. Bizleri ziyarete gelen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, bize yeni bir ev yapma sözü vermişti. O an bir hayal gibiydi. Ama ugün, hayalimiz gerçek oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu.

Bir yıl önce yaşanan sel felaketinde büyük bir dram yaşayan Ahmet ve Esma Kılıç çifti, yeni evlerine taşınmanın mutluluğunu yaşıyor. 18 Haziran 2020 tarihinde büyük bir sel felaketi yaşayan Seçköy Mahallesi'nde, selin vurduğu evde mahsur kalan Esma Kılıç canını güçlükle kurtarabilmişti. Evlerinin yıkılmasının ardından yakınlarının yanına yerleşen yaşlı çifte, olayın hemen ardından yeni ev sözü veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar sözünü tuttu. Esma ve Yaşar Kılıç çifti, Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan yeni evlerine taşındı.

Daha güvenli bir bölgedeki yeni evlerinde yaşamaya başlayan Yaşar ve Esma Kılıç, kendilerine büyük mutluluk yaşatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Olay sırasında meydandaki kahvehanede oturduğunu, köy meydanında biriken suların daha sonra evlerine yöneldiğini anlatan Yaşar Kılıç, "O an eşim evdeydi. Evin içi, avlusu su dolduğu için eve giremedik. Suyun şiddeti azaldıktan sonra eşim evden çıktı. Boğazına kadar suda kalmıştı. Evimiz ahşap olduğu için, selin şiddetiyle duvarlar patlamış. Eğer duvarlar patlamasa eşim içerde boğulabilirdi. Allah'ıma şükür ki bir şey olmadı" dedi.

Sel esnasında mutfakta yemek hazırladığını, suların birden evin içine girdiğini söyleyen Esma Kılıç da, "Evimizin ön tarafından meydana baktığımda sel geliyordu. Sonra duvar patladı ve odanın içi bir anda suyla doldu. Boğazıma kadar suda kaldım. Bir ara ayaklarım yerden kesildi, suyun üstünde yüzmeye başladım. Evdeki buzdolabı, çamaşır makinası ve diğer eşyalar suyun üstünde yüzmeye başladı. Allah'tan evimizin duvarı patladı ve su oradan boşalmaya başladı. Yoksa boğulacaktım" diye konuştu.

Daha sonra köydeki yakınlarının evlerine yerleştiklerini ifade eden Kılıç, "Olay sonrası Mustafa Dündar başkanımız ziyaretimize geldi. Bizim durumumuzu, bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordu. Ben de, kendisine yıkılan evimizin yerine bir ev ihtiyacımız olduğunu söyledim. 'Tamam yaparız' dedi. Sonra bize yeni bir ev hediye ettiler. O an bir hayal gibiydi. Ama hayalimiz gerçek oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Kılıç çiftini yeni evlerinde ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, "Seçköy Mahallemizde geçen yıl yaşanan sel felaketinde Kılıç ailemizin evi sular altında kalmıştı. Çok şükür can kaybı olmadı. Ev kullanılamaz hale geldiği için bu ailemize yeni bir ev yaptık. Allah, sağlık ve sıhhat versin. Yeni evlerinde güle güle otursunlar" diye konuştu.

Seçköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Türe de sel felaketinde mağdur olan Kılıç ailesine yeni bir ev hediye eden Osmangazi Belediyesine mahalle sakinleri adına teşekkür etti. - BURSA

Son dakika haberleri | Selzede âile evlerine kavuştu
Son dakika haberleri | Selzede âile evlerine kavuştu
Son dakika haberleri | Selzede âile evlerine kavuştu
Son dakika haberleri | Selzede âile evlerine kavuştu

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Selzede âile evlerine kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'da dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar 14:04 Konya'da dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti 13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı 13:55 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı 13:36 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var 13:06 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat 12:45 Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı 12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı

Son Dakika Haberleri
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
13:38 La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti
13:35 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı
13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi
13:05 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok         
14:05
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
14:02
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti         
13:38
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor         
12:52
Şap aşısı yapılmasına kızan inek, şiddetli tekmesiyle veterinerin çenesini kırdı Şap aşısı yapılmasına kızan inek, şiddetli tekmesiyle veterinerin çenesini kırdı         
12:36
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 14:08:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Selzede âile evlerine kavuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement