Son dakika haberleri... Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı - Son Dakika

Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askeri aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli yolunda meydana geldi. Askeri aracın yan yatmasıyla içinde bulunan 1 asker şehit olurken, 2 askerin de yaralandığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, yaralı 2 askerin ilk tedavisinin ardında hastaneye kaldırırken, kazada şehit düşen askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.