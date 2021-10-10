Son dakika... İçişleri Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile...
10.10.2021 21:39
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücü'nde görevli 1 Özel Harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat polisimiz yaralanmıştır.
İçişleri Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücü'nde görevli 1 Özel Harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA
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