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Son Dakika | Recai Kutan: "Erbakan yeri geldi milletine, İslam alemine selam durdu, yeri geldi ırkçı emperyalizmin desiselerine karşı durdu" - Son Dakika

Son Dakika | Recai Kutan: "Erbakan yeri geldi milletine, İslam alemine selam durdu, yeri geldi ırkçı emperyalizmin desiselerine karşı durdu"

22.10.2021 15:26
Son Dakika | Recai Kutan:

Son dakika haberleri: ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, eski Başbakan Necmettin Erbakan'dan çok şey öğrendiklerini belirterek, "Yeri geldi yolu olmayan ıssız bir dağ köyüne erişmek için ter döktü, yeri geldi ekmek arabasının ardından yalın ayak koşan çocuk için gözyaşı döktü.

ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, eski Başbakan Necmettin Erbakan'dan çok şey öğrendiklerini belirterek, "Yeri geldi yolu olmayan ıssız bir dağ köyüne erişmek için ter döktü, yeri geldi ekmek arabasının ardından yalın ayak koşan çocuk için gözyaşı döktü. Yeri geldi milletine, İslam alemine selam durdu, yeri geldi ırkçı emperyalizmin desiselerine karşı durdu" dedi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) işbirliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu, AHBV Üniversitesi Itri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj yoluyla katıldığı sempozyuma TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gibi birçok devlet adamı ve siyasi parti lideri katıldı. Sempozyumda konuşan ESAM Genel Başkanı ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kalkınmada milli, güçlü, süratli ve yaygın sanayileşmeyi hedeflediğini dile getirdi.

"Emperyalist ülkelere karşı hak ve adalete dayalı yeni ve alternatif bir düzenin kurulabileceğinin mesajlarını verdik"

Maddi kalkınmanın tek başına bir netice getirmeyeceğini, bunun yanında manevi kalkınmanın da olması gerektiğini vurgulayan Kutan, "Sadece maddi kalkınma tek başına bir netice getiremez. Dolayısıyla maddi ve manevi kalkınma bir arada olmalıdır diye yola çıktı. Kalkınmada milli, güçlü, süratli ve yaygın sanayileşmeyi hedefledi. Milli Görüş, sürekli İslam alemini bir araya getirmenin ve onlarla ortak hedefler doğrultusunda hareket edebilmenin yollarını aradı. Bunun için Erbakan hükümeti döneminde D-8'leri kurduk. Böylelikle özellikle dünyayı kan ve gözyaşına boğan emperyalist ülkelere karşı hak ve adalete dayalı yeni ve alternatif bir düzenin kurulabileceği mesajlarını verdik. Bunun en önemli göstergesi ise D-8'lerin kuruluş esasları oldu" ifadelerini kullandı.

"Zaman geçtikçe Erbakan Hocamız daha iyi anlaşılacaktır"

Erbakan'ın sevgi seli ve saygı ile ebediyete uğurlanmasının nedeninin inancından kaynaklandığını vurgulayan Kutan, şöyle konuştu:

"Bu kadar haksızlık, zulüm ve engellemelere rağmen en hayırlı hizmetleri gerçekleştiren rahmetli hocamız bir sevgi seli ve saygı ile rahmet-i Rahman'a uğurlandı. Peki, bütün bu sevgi ve saygı selinin sırrı neydi? Tabii ki inancıydı. İnancını hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmeden hayata geçirme gayreti içerisinde oldu. Hocalarını uğurlayan milyonlar, hocalarına yapılan saygısızlıkları ve haksızlıkları bir araya gelerek cevapladılar. Onu tarihe gömmek isteyenleri 28 Şubat'ın tarihin kara sayfalarına gömdüler ama hakaret etmeden, küfretmeden. Sadece yürüyerek ve tekbirlerle. Ölümünün üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen hala İslam'ın gök kubbemizde Erbakan Hoca'nın gür sesi yankılanmaktadır. Zaman geçtikçe hocamız daha iyi anlaşılacaktır. Tıpkı bir dağın ihtişamının o dağın eteklerinden uzaklaştıkça daha iyi algılanışı gibi."

Sempozyum, akademik sunumlar ve anlatımlarla iki gün boyunca sürecek. - ANKARA

Son Dakika | Recai Kutan: Erbakan yeri geldi milletine, İslam alemine selam durdu, yeri geldi ırkçı emperyalizmin desiselerine karşı durdu
Son Dakika | Recai Kutan: Erbakan yeri geldi milletine, İslam alemine selam durdu, yeri geldi ırkçı emperyalizmin desiselerine karşı durdu
Son Dakika | Recai Kutan: Erbakan yeri geldi milletine, İslam alemine selam durdu, yeri geldi ırkçı emperyalizmin desiselerine karşı durdu

Necmettin Erbakan, Recai Kutan, Başbakan, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Recai Kutan: 'Erbakan yeri geldi milletine, İslam alemine selam durdu, yeri geldi ırkçı emperyalizmin desiselerine karşı durdu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Recai Kutan: "Erbakan yeri geldi milletine, İslam alemine selam durdu, yeri geldi ırkçı emperyalizmin desiselerine karşı durdu" - Son Dakika
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