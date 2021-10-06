Üsküdar'da Serebral Palsi hatalığına farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. '6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü' adına Üsküdar Sahilinde Serebral Palsili çocuklar için bisiklet yarışı düzenlendi. 100'e yakın serebral palsili çocuk yarışta pedal çevirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de etkinliğe katılarak serebral palsi hastası çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Üsküdar Belediyesi ve SEPARİNDER (Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim, Teknoloji, Araştırma, Geliştirme, Rehabilitasyon, İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği) tarafından 6 Ekim Dünya Serebral Palsi gününe özel Üsküdar Sahilde Serebral Palsili çocukların katılımı ile bisiklet yarışı düzenlendi. Bisiklet yarışında 100'e yakın serebral palsili çocuk pedal çevirdi. Üsküdar Sahilde yapılan etkinlikte serebral palsi hastası çocuklar 200 metrede pedal çevirerek yarıştı. Etkinliğe Üsküdarlılar ve il dışından katılım sağlayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen etkinliğe katılım gösteren aile ve çocuklarla sohbet ettikten sonra bisiklet yarışına katıldı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Yarış sonrası Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bisiklet yarışında dereceye giren çocuklara madalya takdim etti.

Günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü. Biz bu özel günde bu rahatsızlıkla mücadele eden çocuklarımızın, ailelerimizin yanında olmak ve bu toplumsal anlamda bir farkındalığını bütün vatandaşlarımıza duyurmak, buraya vatandaşlarımızın ilgi ve alakasını çekmek üzere hem İstanbul'dan hem İstanbul dışından vatandaşlarımızla bir program tertip etmiş olduk. Şimdi kısa bir bisiklet yarışından sonra bu çocuklarımızı Valide Sultan Gemimizde bir boğaz turunda ağırlayacağız. Hem farkındalık adına hem de bu ailelerin yanında olmak adına önemli olduğuna inanıyorum. Toplumumuzda ne yazık ki çok fazla insanımız bu hastalığın farkında değil. Türkiye'de bu hastalıkla mücadele eden hasta sayısı da öyle azımsanacak bir rakam değil. Tüm Türkiye'de 850 binin üzerinde çocuğumuz bu rahatsızlıkla mücadele ediyor ve bu çocukların aileleri bunun maalesef dezavantajını yaşıyorlar. Hem buraya bir dikkat çekmek hem de bunlara, toplum olarak hem kamu kurumları, hem sivil toplum kuruluşları, hem de bir vatandaş olarak bu işlerde bizim de vatandaşımızın yanında olduğumuzu,onlara karşı hepimizin az ya da çok bir görevinin olduğunu anlatmak için Üsküdar Meydanı'nda bu programı tertip etmiş olduk. Bu çocuklarımıza Üsküdar'a hoş geldiniz diyorum. Sağlık, afiyet diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL