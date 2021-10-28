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Son dakika yerel: Hakkari'de 1 asker şehit oldu - Son Dakika

Son dakika yerel: Hakkari'de 1 asker şehit oldu

28.10.2021 08:22
Son dakika yerel: Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında P.Söz. Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından Hulusi Akar'ın yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi. - ANKARA

Son dakika yerel: Hakkari'de 1 asker şehit oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Hakkari'de 1 asker şehit oldu - Son Dakika


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