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Talas Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu - Son Dakika

Talas Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu

25.10.2021 13:31
Talas Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu

Tarım ve hayvancılığı kalkındırmaya yönelik yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Talas Belediyesi'nin tarıma desteği devam ediyor.

Tarım ve hayvancılığı kalkındırmaya yönelik yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Talas Belediyesi'nin tarıma desteği devam ediyor. Bu kapsamda fasulye, nohut, mercimek ve kabak çekirdeği tohumunun ardından şimdi de yem bitkisi olarak kullanılan Macar fiğ tohumu desteği sağlandı. Toplam 22 ton yem bitkisi tohumu desteği ile çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem maliyeti yükü hafifletilmiş olacak.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in de katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarım ve hayvancılık için kolları sıvadıklarına dikkat çekerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. "Bugün daha önceki yaptığımız, tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalara bir yenisini daha ilave edeceğiz" diyen Başkan Yalçın, tarım ve hayvancılık alanında kullanılmak üzere tarım makinelerini hizmete sunduklarını belirtti. Ayrıca 2 yıldan beri de tohum desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Yalçın, "Tarım makinelerinin dışında 2 yıldan beri tohum desteğinde de bulunuyoruz. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek ve kabak çekirdeği tohumundan sonra bu yıl da en çok hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize hayvan yemi konusunda destek olmayı hedefledik" dedi.

Dağıtılan Macar fiğ tohumuyla birlikte yem maliyetinin en aza indirilmesinin hedeflendiğine dikkat çeken Başkan Yalçın, "Herkes kendi yemini kendi üretsin diye düşündük. Bugün burada Macar fiğ denilen kaba yemin tohumunu çiftçilerimizle paylaşıyoruz. 22 ton tohumu 70 ayrı noktada tatbik etmek üzere çiftçilerimize teslim edeceğiz. Şimdiden bereketli olsun. Allah bizi başka ülkelere muhtaç etmesin" diye konuştu. - KAYSERİ

Talas Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu
Talas Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu
Talas Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu
Talas Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu

Talas Belediyesi, Yaşar Dönmez, Tarım, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu - Son Dakika


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