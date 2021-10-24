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Talas'tan özel çocuklara 'uçurtma etkinliği' - Son Dakika

Talas'tan özel çocuklara 'uçurtma etkinliği'

24.10.2021 10:15
Talas'tan özel çocuklara 'uçurtma etkinliği'

Talas Belediyesi görme, işitme ve bedensel engelli çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenledi.

Talas Belediyesi görme, işitme ve bedensel engelli çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenledi. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında programla doyasıya eğlenen çocuklar, uçurtmalarıyla gökyüzünü süsledi.

Ali Dağı 360 Yeşil Alan'da gerçekleştirilen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Kayseri İl Müftülüğünün Kur'an kurslarında dini öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte Talas Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmaları öğretmenleri ve velileriyle uçuran çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar ve veliler, bu tür etkinliklerle moral bulduklarını ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti.

"Bizim için eğlenecek yerler çok kısıtlı, bu gibi ortamlarda çok mutlu oluyoruz" diyen bedensel engelli bir çocuk, böyle etkinliklerde kendilerini özgür hissettiklerini söyledi.

Etkinlikte mutlu olduklarını ve doyasıya eğlendiklerini belirten bir başka çocuk da kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Benzer ifadeleri kullanan bir diğer çocuk da bu etkinlik sayesinde uzun süredir göremediği arkadaşlarını gördüğünü dile getirdi.

Düşüncelerini ifade eden veliler de etkinliğin kendileri ve çocuklarına moral olduğunu ve çok mutlu olduklarını söyledi. Çok memnun kaldıklarının altını çizerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Kayseri, Engelli, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'tan özel çocuklara 'uçurtma etkinliği' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talas'tan özel çocuklara 'uçurtma etkinliği' - Son Dakika
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