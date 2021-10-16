Üye Girişi
Tanesi 15 TL'ye satılan Avokado hırsızların yeni gözdesi - Son Dakika

Tanesi 15 TL'ye satılan Avokado hırsızların yeni gözdesi

16.10.2021 12:03

Tanesi 15 TL'ye satılan Avokado hırsızların yeni gözdesi Avokado hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı Üretilen avokadoların 3'te biri çalınıyor Taneyle satılıp marketlerdeki fiyatları 10-15 TL yi bulan tropikal meyve avokado üreticilerinin başları hırsızlarla dertte.

Tanesi 15 TL'ye satılan Avokado hırsızların yeni gözdesi

Avokado hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı

Üretilen avokadoların 3'te biri çalınıyor

ANTALYA - Taneyle satılıp marketlerdeki fiyatları 10-15 TL yi bulan tropikal meyve avokado üreticilerinin başları hırsızlarla dertte. Antalya'nın Alanya İlçesi'nde avokado hırsızları üreticileri bezdirdi. Üreticiler hırsızlara karşı bahçelerini çitle çevirip ağaçlara fotokapan ve güvenlik kamerası taktı. Hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, Alanya Avokado Üreticileri Birlik Başkanı Hilmi Sevilgen, "Jandarma yakalıyor ancak serbest kalıyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Alanya'da yaşanan susuzluk, ardından meydana gelen yangın olayları ve son olarak ta hırsızlar Avokado üreticilerini hayatından bezdirdi. Alanya Avakado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, hırsızların jandarma tarafından şakalandığını, Adliyeye sevk edilen hırsızların serbest kaldığını, bununda hırsızları cesaretlendirdiğini iddia etti. Alanya'nın avokado üretimi açısından önemine de dikkat çeken Sevilgen, " Türkiye'de avakado üretiminin yüzde 70'ini Alanya ve bölgesi karşılıyor. Bu yıl kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı üretim düştü. Buna birde hırsızlık eklenince birlik üyelerimiz zor durumda kaldı. İnanın ürettiğimiz malın 3'te biri çalınıyor." dedi.

Jandarma ekip kurdu

Avokado hırsızlarına karşı Alanya Jandarması tarafından özel bir ekip kurulurken, birlik başkanı Sevilgen, "İyi bir gelişme ancak jandarmanın da yapacak bir şeyi yok. Biz bahçelere fotokapan ve kamera kurduk. Hırsızlar gün gibi belli. Görüntüleri veriyoruz jandarmaya hırsızlar yakalanıyor. Yani demek istediğim istedikleri kadar ekip olsun. Jandarma yakalıyor sonra serbest kalıyorlar. Çözüm bu kişilerin hapse atılmasından geçiyor" şeklinde konuştu.

Cezalar artırılrın

Avakado üreticisi Mehmet Zeybek, hem turizm hemde tarım ile uğraştığını söyleyerek şöyle konuştu, "Genellikle avokado hasat zamanı ürünümüzün bir kısmı hırsızlar tarafından çalınıyor. Bunun için ne kadar önlem almış olsakta hırsızları engelleyemedik. Yetkililerden bir an önce bu hırsızlık olaylarına karşı önlem almalarını istiyoruz. Geçen yıl sadece benim 4 bin liralık avakadom çalındı. Sadece benim bahçemden değil çevrede ki bahçelerdende her gün mutlaka hırsızlık olayları oluyor. Yakalanan hırsızlarda oluyor fakat yakalandıkları gün bırakılıyor. Eğer hırsızlık olaylarında cezalar arttıırlırsa bunun önüne geçilebilir. Bu hırsızlar dışarıdan gelmiyor, kendi içimizde bu bölgeyi bilen insanlar."

Muz ve avokado üreten Hakan Sayar ise yıllardan beri üretim yaptıklarını ancak hırsızların emeklerini çaldığını ifade etti. Her türlü önleme rağmen hırsızlık olaylarının önüne geçelediklerini belirten Sayar, "Behçemizi tel ile çevirdik, köpek besledik, gece nöbet tuttuk. Yinede bir şekilde gelip çalıyorlar. Bunu yapanlar ise bu işin profesyonelleri. Ürünün ne zaman kesileceğini, ne zaman olgunlaştığını çok iyi bilen kişiler.' dedi.

Tanesi 15 TL'ye satılan Avokado hırsızların yeni gözdesi
Tanesi 15 TL'ye satılan Avokado hırsızların yeni gözdesi
Tanesi 15 TL'ye satılan Avokado hırsızların yeni gözdesi
Tanesi 15 TL'ye satılan Avokado hırsızların yeni gözdesi

Türk Lirası, Jandarma, Antalya, Alanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tanesi 15 TL'ye satılan Avokado hırsızların yeni gözdesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Kritik maçlar öncesi kötü haber 12:55 Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Kritik maçlar öncesi kötü haber Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti 12:45 Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor 12:36 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı 12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı 12:30 Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor 12:24 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu 12:20 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti 11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti

Son Dakika Haberleri
12:30 Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı
12:30 Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı
12:28 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Uğurcan mı, Altay mı fark yaratacak? İşte istatistikler
12:23 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor
12:22 DHKP/C'nin korkunç planı ortaya çıktı! Devlet görevlilerini rehin alıp kaos çıkarmak istemişler
12:20 Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
12:19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu
12:19 Brezilya'da sudan bir anda fırlayan köpek balığı, yüzen gencin penisini parçaladı
12:03 Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık
12:02 Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti
Çarpıcı araştırma sonuçlandı! Günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor Çarpıcı araştırma sonuçlandı! Günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor         
13:04
Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu         
12:47
3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar         
12:40
Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
12:34
Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı         
12:31
Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı         
12:30
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti         
12:02
Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı         
10:52
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 13:14:00. #1.13#
SON DAKİKA: Tanesi 15 TL'ye satılan Avokado hırsızların yeni gözdesi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement